Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor - Son Dakika Ekonomi

Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor

6 saat önce

Dedeman Turizm Grubu, Park Dedeman Kastamonu Oteli için ilk imzayı attı.

Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor, System.String[]

Dedeman Turizm Grubu, Park Dedeman Kastamonu Oteli için ilk imzayı attı. KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından yapımı süren KastaMall Alışveriş Merkezi, Otel ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alan, toplam 150 odalı, 300 yatak kapasiteli grubun 18. oteli Park Dedeman Kastamonu Oteli, yılın üçüncü çeyreğinde hizmete girecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen Ali Yıldız arasında imzaların atıldığı tören, Dedeman İstanbul Oteli'nde gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Banu Dedeman, "Bugüne kadar farklı bölgelerde yer alan otellerimizle, bulunduğumuz bölgelerin gelişimine yön veren bir grup olduk. 2020 yılı içinde yurt içinde açmayı planladığımız 2 yeni otelimizin ilkini Kastamonu'da hayata geçireceğiz. 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde hizmete girecek yeni otelimizle bölgeye ve beraberinde iş dünyasına değer kazandırmak en büyük hedefimiz" dedi ve ekledi:

"Bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyacak otelimiz, yüksek yatak ve toplantı odası kapasitesi sayesinde iş dünyasının beklentilerini karşılamasının yanı sıra bölgede eksik olan düğün ve kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak. Kastamonu sahip olduğu değerler ile bir kültür merkezi. Dedeman markası ile bölgenin kültür turizmini artırmak ilk önceliğimiz olacak."

Toplantıda KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen konuşan Ali Yıldız da, "200 milyon liralık yatırımla Kastamonu için hayata geçirdiğimiz projemiz sadece bölgeyi değil çevre illeri de besleyecek karma bir yapıya sahip. Dedeman markasının bölgeye ve dolayısıyla çevresine her anlamda bir farklılık getireceğine inanıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:24 Kaynak: DHA
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