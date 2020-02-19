"Dedemin İnsanları" Budapeşte'de sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Dedemin İnsanları' Budapeşte'de sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika

"Dedemin İnsanları" Budapeşte'de sinemaseverlerle buluştu

6 saat önce

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk-Macar Öğrenci Derneği (KAPU) tarafından düzenlenen programda, "Dedemin İnsanları" filmi gösterildi.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk-Macar Öğrenci Derneği (KAPU) tarafından düzenlenen programda, "Dedemin İnsanları" filmi gösterildi.

Budapeşte YEE sinema salonunda düzenlenen etkinlikte gösterilen, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Dedemin İnsanları" filmi izleyiciden büyük ilgi gördü.

KAPU Dernek Başkanı Avukat Bedrettin Gürcan, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak ülkede yaşayan öğrencilere yönelik kültürel programlar düzenlediklerini söyledi.

Türk filmlerinin Macaristan'da büyük rağbet gördüğünü ifade eden Gürcan, filmleri İngilizce alt yazılı olarak gösterime sunduklarını da sözlerine ekledi.

Çağan Irmak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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