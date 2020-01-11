Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı - Son Dakika

Karabük Safranbolu İlçesinde 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan ve dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dedeoğlu Camii 1.5 yıl aradan sonra yeni ihtişamı ile ibadete açıldı.



Mülkiyeti Vakıflar genel müdürlüğüne ait olan ve 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan Dedeoğlu Camii 2017 yılında yaptırılan analizler sonucunda depreme dayanıksız olduğu kararına varıldı. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan ihaleye sonucu Yıldırım Yapı İnşaat firması tarafından yıkılan Dedeoğlu camii 1.5 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı.



Firma yetkilisi Hacı Mehmet Gençer, 600 gün iş süresi olan Dedeoğlu Camisini tamamlayarak yeniden ibadete açtıklarını söyledi.



Gençer, yıkılmadan önce 550 kişilik olan caminin yeni ve ihtişamlı haliyle 800 kişiye çıkarıldığını kaydederek, " 2018 yılında depreme dayanaksız olan Dedeoğlu camii, yapılan analizler sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilmişti. Yıkılarak yeniden inşa ettiğimiz camiyi 10 Ocak Cuma günü itibari ile yeniden ibadete açtık. İnşallah resmi açılışı da kısa zamanda yapılacak olan camide 800 kişi aynı anda ibadet edebilecek" dedi. - KARABÜK