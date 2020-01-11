Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı - Son Dakika

Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı

6 saat önce

Karabük Safranbolu İlçesinde 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan ve dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dedeoğlu Camii 1.5 yıl aradan sonra yeni ihtişamı ile ibadete açıldı.

Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı, System.String[]

Karabük Safranbolu İlçesinde 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan ve dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dedeoğlu Camii 1.5 yıl aradan sonra yeni ihtişamı ile ibadete açıldı.


Mülkiyeti Vakıflar genel müdürlüğüne ait olan ve 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan Dedeoğlu Camii 2017 yılında yaptırılan analizler sonucunda depreme dayanıksız olduğu kararına varıldı. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan ihaleye sonucu Yıldırım Yapı İnşaat firması tarafından yıkılan Dedeoğlu camii 1.5 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı.


Firma yetkilisi Hacı Mehmet Gençer, 600 gün iş süresi olan Dedeoğlu Camisini tamamlayarak yeniden ibadete açtıklarını söyledi.


Gençer, yıkılmadan önce 550 kişilik olan caminin yeni ve ihtişamlı haliyle 800 kişiye çıkarıldığını kaydederek, " 2018 yılında depreme dayanaksız olan Dedeoğlu camii, yapılan analizler sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilmişti. Yıkılarak yeniden inşa ettiğimiz camiyi 10 Ocak Cuma günü itibari ile yeniden ibadete açtık. İnşallah resmi açılışı da kısa zamanda yapılacak olan camide 800 kişi aynı anda ibadet edebilecek" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Kastamonu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde

Son Dakika Haberleri
18:58 Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
18:58 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
18:57 Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı - Son Dakika
18:56 Türkiye ermenileri 85. patriği maşalyan için tahta çıkış töreni düzenlendi - Son Dakika
18:51 Mandalina şenliğine akın ettiler - Son Dakika
18:11 Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Son Dakika
17:31 AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dedeoğlu camii yeni ihtişamı ile ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]