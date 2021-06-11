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Dedeoğlu Camiinin Minyatürü 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına Yapılıyor. - Son Dakika

Dedeoğlu Camiinin Minyatürü 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına Yapılıyor.

11.06.2021 20:23
Dedeoğlu Camiinin Minyatürü 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına Yapılıyor., System.String[]

Diyanet Vakfı tarafından 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 360 m2 alan üzerine yaptırılan ve toplamda 550 kişi kapasiteli Camii ve Şadırvan'ın temeline ilk harç Vali Fuat Gürel ve İl Protokolün katıldığı törenle döküldü.

Diyanet Vakfı tarafından 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 360 m2 alan üzerine yaptırılan ve toplamda 550 kişi kapasiteli Camii ve Şadırvan'ın temeline ilk harç Vali Fuat Gürel ve İl Protokolün katıldığı törenle döküldü.

Safranbolu Evlerinden esinlenerek Safranbolu'nun tarihi dokusuna uygun olarak yapılacak olan Cami Temel Atma törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Çok önemli, anlamı ve amacı olan bir iş için bir araya geldik, önemli bir eserin temel atma töreninde beraberiz. Dedeoğlu Camisinin minyatürünü inşallah burada inşa edeceğiz, Sayın Vekillerimizin burada çok büyük emekleri var, İl Müftümüzün emeği var, bizi buraya davet eden 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanımız Hasan Albayımızın emeği var. İçişleri Bakanlığımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Peygamber ocağında inşallah bir cami inşaa etmiş olacağız. Camii bizim inancımızın gereğidir, tüm yeryüzü bir mescittir, yinede kapalı bir mekanda ibadet etmek adına camiler yapılır. Burası aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır burada eğitimlerini devam eden arkadaşlarımız ibadet ihtiyaçlarını giderecekler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu işi üstlenmesi ile inşallah kısa bir süre içerisinde ibadete açacağız. Emeği geçen başta milletvekillerimiz olmak üzere komutanımıza, müftümüze, müteahhidinden, işçisine emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 125. Safranbolu Eğitim Alayı içerisinde yapılan bu güzel eseri inşallah kısa sürede kazanmış olacağız, hayırlı ve uğurlu olsun. "diye konuştu.

Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı J. Kd. Albay Hasan Başkök'ün hayırlı olsun konuşmasının ardından Kur-an'ı Kerim tilaveti okunarak İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua yapıldı.

Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak cami temeline ilk harç döküldü.

Temel atma töreninin akabinde Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde yapılan Jandarma Anıtını gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Cumhur Ünal, Safranbolu, Jandarma, Karabük, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dedeoğlu Camiinin Minyatürü 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına Yapılıyor. - Son Dakika


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