Dedesi adına okul açtı

İnşaatına yaklaşık 2.5 yıl önce başlanan okul, geçen hafta öğrencilere kapılarını açtı. Resmi açılış töreni yarın düzenlenecek. Altun da törene sanatçı dostları ile birlikte katılacak.

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