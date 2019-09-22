Dedesi adına okul açtı
29 dakika önce
İnşaatına yaklaşık 2.5 yıl önce başlanan okul, geçen hafta öğrencilere kapılarını açtı.
İnşaatına yaklaşık 2.5 yıl önce başlanan okul, geçen hafta öğrencilere kapılarını açtı. Resmi açılış töreni yarın düzenlenecek. Altun da törene sanatçı dostları ile birlikte katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15
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