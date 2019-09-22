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Dedesi adına okul açtı

29 dakika önce

İnşaatına yaklaşık 2.5 yıl önce başlanan okul, geçen hafta öğrencilere kapılarını açtı.

Dedesi adına okul açtı, System.String[]

İnşaatına yaklaşık 2.5 yıl önce başlanan okul, geçen hafta öğrencilere kapılarını açtı. Resmi açılış töreni yarın düzenlenecek. Altun da törene sanatçı dostları ile birlikte katılacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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