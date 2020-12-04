Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti - Son Dakika

Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti

04.12.2020 11:40
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 34 yaşındaki Yasin Demiralp, dedesinin 35 yıl önce dağda bulduğu ve ceviz kırmak için kullandığı taşın, göktaşı olduğunu iddia etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 34 yaşındaki Yasin Demiralp, dedesinin 35 yıl önce dağda bulduğu ve ceviz kırmak için kullandığı taşın, göktaşı olduğunu iddia etti.

Marmaris'te yaşayan Yasin Demiralp, Diyarbakır'da yaşayan dedesinin dağda çobanlık yaparken 35 yıl önce bulduğu taşı 2 yıl önce dedesinin evinde tadilat yaparken ortaya çıkardı. Demiralp, dedesine taşın ne olduğunu sorduğunda dağda bulduğunu ve bu taşla ceviz kırdığını ifade etti. Daha önce böyle bir taşa rastlamadığını ve taşı inceletmek için Marmaris'e getirdiğini belirten Demiralp, "Bizim oralarda bu renk taş olmaz. Değişik geldi, ben de inceletmek için yanımda Marmaris'e getirdim" dedi.

"Yaklaşık bir kilogram ağırlığında"

Dedesinin bulduğu taşın göktaşı olduğuna inandığını söyleyen Demiralp "Daha önce bizim oralara göktaşı düştü, daha yeni Batman tarafına da düştü. 10 yılda bir düşer bunun da göktaşı olabileceğini düşündüm. Daha önce gösterdiğim kişiler bu taşı kestiler, laboratuvara götürdüklerini söylediler, '1 gramı 35 dolar ile 120 dolar arasında değişiyor' dediler. O taşı kesip götüren adamlar benimle ortak olmak istedi. Taş 1 kiloydu, aldıkları parçayı geri getirmediler, aradığımda da ulaşamıyorum" diye konuştu.

"Taşı satarsa, muhtaç çocuklara ve sokak hayvanlarına yardım edecek"

Demiralp, "Eğer taşa alıcı bulursam satışından gelecek parayı sokak hayvanları ve yardıma muhtaç çocuklar için kullanmak istiyorum. Ayrıca kimse satın almazsa ben bu taşı bir okula da bağışlayabilirim, yeter ki ne olduğunu bileyim" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti
Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti

Marmaris, İnşaat, Muğla, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi
Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek         
11:50
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı         
11:01
Avcılar'da aile sağlığı merkezine gelen kadın maske uyarısında bulunan doktora saldırdı Avcılar'da aile sağlığı merkezine gelen kadın maske uyarısında bulunan doktora saldırdı         
10:58
Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı         
10:14
İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var         
10:12
Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı         
10:05
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü         
09:45
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Korona aşısıyla ilgili komplo teorileri çürütülüyor: Aşı yapımında cenin kullanıldığı ve 'aşı mikroçipi' iddiası doğru değil Korona aşısıyla ilgili komplo teorileri çürütülüyor: Aşı yapımında cenin kullanıldığı ve 'aşı mikroçipi' iddiası doğru değil         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 12:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dedesi ceviz kırıyordu, göktaşı olduğunu iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei