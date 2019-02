Dedesi Nüfusuna Aldı, Hayatı Kabusa Döndü

Dedesi nüfusuna aldı, hayatı kabusa döndü Ne resmi nikah kıyabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyor Eşi resmiyette yeğeni olarak gözüküyor Yeni doğan çocuğu kimliksiz olacak diye isim koymadıGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde yaşan 29 yaşındaki...

Dedesi nüfusuna aldı, hayatı kabusa döndü

Ne resmi nikah kıyabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyor

Eşi resmiyette yeğeni olarak gözüküyor

Yeni doğan çocuğu kimliksiz olacak diye isim koymadı



GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde yaşan 29 yaşındaki Erdal Görgün, babası vefat edince dedesi tarafından nüfusuna alındı. Yıllar sonra halasının kızı ile evlenen Görgün, eşi resmiyette yeğeni olarak gözükünce hayatının şokunu yaşadı.

Yaklaşık 22 yıl önce babasını kaybeden ve dedesinin okula gidebilmesi için nüfusuna aldığı Erdal Görgün yıllar sonra halasının kızı ile evlenince hayatı kabusa döndü. 2 çocuk babası olan Görgün, şimdilerde ne eşi ile resmi nikah yapabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyor.

Birisi 2 yaşında diğeri ise yeni doğan ve hastanede tedavi gören çocuklarına kimlik çıkaramayan Görgün ailesi, çocuklarının kimliği olmadığı için tedavi işlemlerine devam edemiyor.

"Resmi nikahta yeğenim olarak gözüktü"

Görgün dini nikahlı eşi halasının kızı Hedle Ergün ile resmi nikah işlemlerine başladığında büyük bir üzüntü yaşadı. Yetkililer Hedle Ergün'ün resmi kayıtlarda yeğeni olarak gözüktüğünü bu nedenle resmi nikah işlemlerinin yapılamayacağını söyledi.

3 yıldır evli olan Erdal Görgün, "7 yaşında babamı kaybettim. O zamanlar dedem ben ortada kalmamam için ve okula gidebilmem için beni nüfusuna almışlar. Daha sonra evlenme çağım gelmişti bende halamın kızı ile evlendim. Resmi nikaha başvurduğumuzda ise yeğenim olarak gözüktüğünü söylediler" dedi.

Adalet Bakanından yardım istedi

Erdal Görgün durumun bir an önce düzeltilmesi için apar topar mahkemeye başvurdu. 2 yıldır mahkemeden çıkacak iyi haberi beklediğini söyleyen aile, bir an önce çocuklarının kimliklerinin çıkarılmasını istiyor. Görgün, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yardım isteyerek, "Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ben mahkemeye başvurdum. Mahkemede bütün delilleri topladılar. Kan ve kemik testi de yaptılar. Ben bir an önce bu dosyada karar verilmesini istiyorum. Bir an önce çocuklarımın kimliklerinin çıkarılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Her gittiğimde kimlik istiyorlar"

Yeni doğan ve hastanede tedavisi devam eden kız çocuğunun tedavisini takip edemeyen baba, hastaneye her gittiğinde kimlik istediklerini belirtti. Baba Görgün, "Bir çocuğum rahatsız diğeri de yeni doğdu hastanede yatıyor. Kimlikleri olmadığı için tedavilerini takip edemiyorum. Hastaneye her gittiğimde karşıma kimlik sorunu çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım bizim yaşadığımızı yaşamasın"

Resmi nikahları olmadığı için birçok sıkıntı yaşadıklarını belirten aile, çocuklarının kendileri ile aynı sorunları yaşamasını istemediğini anlatarak, "Bizim yaşadığımız hayatı çocuklarımızın yaşamasını istemiyoruz. Çocuklarım ilerde cahil kalmamaları için kimliklerinin olmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çocuğuma isim koymadım"

Yeni doğan kız çocuğuna henüz isim koymadığını belirten baba Görgün, resmiyette görünmediği için isim koymayacağını anlattı. Görgün,"2 yaşındaki erkek çocuğumun ismi Halil Berkay ama yeni doğan kızıma isim koymadım. Kızımın resmiyette belirtisi olmadıktan sonra ismini koymanın bir anlamı yoktu. Çocuklarım zaten resmi olarak gözükmüyor" diye konuştu.

Öte yandan, 2 yaşındaki çocuğunun da hasta olduğunu söyleyen aile, tek isteklerinin ilerleyen yıllarda çocuklarının eğitim hayatlarının aksamaması için kimlik çıkarmak olduğunu söyledi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı