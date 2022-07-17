Dedesinden devraldığı meslekte Sakarya'nın kokularını dünyaya satıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dedesinden devraldığı meslekte Sakarya'nın kokularını dünyaya satıyor

17.07.2022 12:30

Esansçı dedesinden mesleği devralan Murat Kılıç, Sakarya'da yetişen longoz menekşesi, gölge zambağı ve kestane kabağının çiçeklerinden elde ederek ürettiği "Şehr-i Sakarya" kolonyasını 8 ülkeye ihraç ediyor.

Esansçı dedesinden mesleği devralan Murat Kılıç, Sakarya'da yetişen longoz menekşesi, gölge zambağı ve kestane kabağının çiçeklerinden elde ederek ürettiği "Şehr-i Sakarya" kolonyasını 8 ülkeye ihraç ediyor.

Sakarya'da yaşayan Murat Kılıç, yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde klasik kolonyalardan ziyade toplumun her kesimine hitap eden 154 çeşit koku üretiyor. Sakarya'ya has koku üretmek için çalışmalara başlayan Kılıç, sadece şehirde yetişen longoz menekşesi, gölge zambağı ve kestane kabağı çiçeklerinden ürettiği "Şehr-i Sakarya" kolonyasını 8 ülkeye satıyor. Yaptıkları kolonyaları, Güney Afrika, İngiltere, Almanya, Portekiz, Hollanda, Dubai gibi ülkelere ihraç eden Kılıç, hem Sakarya'nın kokularını dünyaya tanıtıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"Bizim ilk hamlemizde şehrimize özel bir koku yapmaktı"

Sakarya'da yetişen çiçeklerden ürettiği kolonyalarını birçok ülkeye pazarlayan Murat Kılıç, "Ben bu meslekte 3'üncü nesilim. Dedem esansçı, babam ise kolonya üretirdi. 56 yıllık emek var. Biz bundan 10 sene önce klasik kolonya üretmemeye karar verdik. Artık klasik kolonyalardan çıkmak lazım çünkü sektör her geçen gün düşüyor. Bizde yeni bir çalışma başlattık. İlk hamlemiz şehrimize özel koku yapmak oldu. 'Şehr-i Sakarya' bu kokulardan birisi" dedi.

"8 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Şehr-i Sakarya'nın özel bir koku olduğunu ifade eden Kılıç, bu kokuyu üretirken sadece Keremali Yaylası'nda yetişen gölge zambağını, longoz menekşesini ve yine kentte yetişen kestane kabağını kullandıklarını kaydetti. Kılıç, "Hepsini toplayarak bir araya getirdik. Çok güzel bir kolonya olduğuna inanıyorum. Gelen tepkiler de çok güzel. Şu an 8 ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

"Ben bir kişi için 17 esans karıştırdım"

Yaptıkları Ar-Ge çalışmaları neticesinde özel kokular ürettiklerini vurgulayan Murat Kılıç, "Esmer ve beyaz tenli insanların kullandıkları kokular farklı. Bir takım kokular bazı insanlarda alerji oluşturabilir, bunu bilmeniz gerekiyor. Buraya gelen insanlar özel koku istedikleri zaman burçlarına kadar gidiyorsunuz. Herkesin kendine göre bir keyfi var ve onu yakalamanız lazım, ona göre de esans kullanmanız lazım. Ben bir kişi için 17 esans karıştırarak hayatta vazgeçemeyeceği koku yaptım" şeklinde konuştu.

"Benim için en büyük keyif, yeni bir şey bulmak"

Mesleğinde yeni ürünler bulmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Kılıç, "Ben 1970'li yıllardan beri bu işin içerisindeyim. 7 yaşımdan beri dükkan açıyorum şimdi ise Ar-Ge kısmına geçtik. Benim için en büyük keyif Ar-ge, yani yeni bir şey bulmak, araştırmak, insanları mutlu etmek. Örneğin insanlar dükkana geliyor, bayramda çalışanlarına değişik bir kolonya hediye etmek istediklerini söylüyorlar, biz de yapıyoruz. İnsanlar mutlu oluyor, geri dönüşleri de güzel oluyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Murat Kılıç, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dedesinden devraldığı meslekte Sakarya'nın kokularını dünyaya satıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
11:43 Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
11:28 Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 12:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dedesinden devraldığı meslekte Sakarya'nın kokularını dünyaya satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement