Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor - Son Dakika
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Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Yakup Karpuz, dedesinden öğrendiği marangozluk mesleğini sürdürüyor.

Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Yakup Karpuz, dedesinden öğrendiği marangozluk mesleğini sürdürüyor.


Demirciler Çarşısı'nda marangozluk yapan Yakup Karpuz, teknoloji ve fabrikasyon imalatlara inat mesleğini sürdürüyor. Her geçen gün teknolojiye yenik düşen mesleğine ilerleyen yaşına rağmen devam eden Karpuz, dükkanında bulunan makinesi ile el emeğine göz nurunu da katarak ekmek tahtası, bazlama tahtası, soğan tahtası, tahta kaşıklar, tahta beşikler üretiyor.


Yarım asrı geçen süredir marangozluk yapan Yakup Karpuz, "İlkokula giderken dahi teneffüs saatlerinde dedemin, babamın ve amcalarımın yanına gelerek bu işi yapmaya çalışırdım. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum. Okul çıkışlarında kendimi hep dükkanda bulurdum. Çocukluktan bu yana yapmadığım ürün kalmadı. Elim şuan her şeye yatkın hale geldi ve verilen ekmek tahtası siparişlerini iki saatte bitirdiğim oluyor. Eğer tahtası biçilmiş ise 1 saatte bitirdiğim de oluyor. Marangozluk mesleğinde en önemli şey işini sevmek. Severek yaptığı zaman bir insan işinde huzur buluyor ve o iş bir anlam kazanıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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