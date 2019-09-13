Ahşap ustası Ersin İlter'in atölyesinde çalışması

Atölyede sergilenen ahşap ürünler

Ahşap ustası Ersin İlter ile röportaj

Müşteri Murat Tekinyördem ile röportaj Dedesinden öğrendiği meslekle ahşabı sanata dönüştürüyor

Elazığ'da yaşayan ahşap ustası Ersin İlter, küçük yaşta dedesinden öğrendiği meslekle ahşaba şekil verip oyuncaklar, farklı yöre mimarilerini yansıtan evler, gemiler ve hediyelik eşyalar hazırlıyor

İlter: "Çocukluğum dedemin yanında marangoz dükkanında geçti. Sevdiğim işi yapıyorum, ahşaptan sanat eserleri çıkarıyorum"

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da ahşap ustası Ersin İlter (36), küçük yaşta dedesinden öğrendiği meslekle ahşabı sanat eserlerine dönüştürüyor.

Çocukluğu dedesinin marangoz dükkanında geçen İlter'in, ahşap ürünlere ilgisi her geçen gün arttı.

Dedesinden öğrendiği sanattan kopamayan İlter, çalıştığı özel şirketten ayrılarak, tüm mesaisini bu işe ayırdı.

Ekmeğini ahşaptan kazanan evli ve bir çocuk babası İlter, atölyesinde gün boyu oyuncaklar, farklı yöre mimarilerini yansıtan evler, gemiler ve hediyelik eşyalar hazırlıyor.

"Sevdiğim işi yapıyorum"

Ahşap ustası İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu ahşabın kendisi için zamanla bir tutkuya dönüştüğünü, yaşam enerjisi haline geldiğini söyledi.

Bu tutkusunu dedesine borçlu olduğuna işaret eden İlter, "Çocukluğum dedemin yanında marangoz dükkanında geçti. O tozun, talaşın içinde olmaktan mutlu olurdum. Ahşabın kokusuna dokusuna çok meraklıydım. Yıllar geçti. Okula gittim ama ahşapla irtibatım hiç kopmadı." dedi.

Dedesinden öğrendiği sanatı evinde uyguladığını, ancak bu işi sürekli yapmak için çalıştığı özel şirketten ayrıldığını aktaran İlter, çalıştığı işten elde ettiği kazanç ile ahşap atölyesi kurduğunu belirtti.

"Ahşap merakı bana ekmek kapısı oldu"

"Ahşap merakı bana ekmek kapısı oldu. Sevdiğim işi yapıyorum, ahşaptan sanat eserleri çıkarıyorum." diyen İlter, bu işin kendisini çocukluğuna götürdüğünü, bu işte huzur ve mutluluk bulduğunu vurguladı.

İlter, ahşap ile arasında duygusal bir bağ kurulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Dedem ömrü yettiğince hep marangozluk yaptı. Bayrağı ben devraldım. Dedemin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Dedem bu işte daha da ileri gidebilirdi ama maddi sıkıntılardan dolayı belirli bir yere kadar geldi. Onun yapamadıklarını yapıp, vefa borcumu, bu işle uğraşarak ödemeye çalışıyorum."

"Müşterilerin hayallerini de gerçekleştiriyoruz"

İlter, bilgisayar üzerinde yaptığı çizimler için temin ettiği malzemeleri kullandığını, makine ile çıkardığı parçaları montajla birleştirip, ilgi gören ürünlere dönüştürdüğünü aktardı.

Müşterilerinin hayalindeki ürünleri yaptığı çizimle gerçekleştirdiğini ifade eden İlter, "Tahta parçasına ruh, görsellik kazandırıyoruz. Çıkan atık malzemelerden de daha küçük süs eşyaları yapıyor, çevremdekilere hediye ediyorum. Müşterilerin hayallerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

İlter, atölyesinde 10 bini aşkın eser ortaya çıkardığını dile getirerek, ahşabın doğallığından faydalanarak, sağlıklı ürünler hazırladığına dikkati çekti.

Müşteri Murat Tekinyördem, ahşaptan yapılan hediyelik eşyalara ilgisinin olduğunu belirterek, göze daha çok hitap ettiğini düşündüğünü söyledi.

Çocukluğunun ahşap oyuncaklarla oynayarak geçtiğini anlatan Tekinyördem, "Doğa aşığı bir insanım. Bu tür eserleri evimde bulundurarak, mutlu oluyorum. Adeta geçmişimizle bağlantı kuruyoruz." şeklinde konuştu.