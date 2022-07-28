Dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu tarihi müzede ziyaretçilerle buluşturuyor

Edirne'de 58 yaşındaki Kudret Gezen, yapımını dedesinden öğrendiği geleneksel lezzetlerden Osmanlı macununu Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tarihi çarşılardan malzemelerini aldığı macunu evde özenle hazırlayan Gezen, gün boyunca seyyar arabasıyla müzenin bahçesinde ve çevresinde satış yapıyor.

"Müzenin macuncusu" olarak bilinen Gezen, Türk bayrağı motifli seyyar arabası, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafeti, renkli tespihi ve müzik çalarında açtığı marşlarıyla dikkati çekiyor.

"Padişah macunu"

Osmanlı macuncusu Kudret Gezen, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği işini 46 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Macunun içine 41 çeşit baharat koyduğunu belirten Gezen, "Zencefilinden zerdeçalına kadar birçok baharat yer alıyor. Bu baharatlar vücut direncinin düzelmesine iyi geliyor. Osmanlı macunumuz şifa kaynağıdır." dedi.

Osmanlı macununun "padişah macunu" olarak bilindiğini dile getiren Gezen, şunları kaydetti:

"Dedemden öğrendiğim bilgilerle bu işi devam ettiriyorum. Padişahımız sefere çıkmadan önce askerlere verilmesini istermiş macundan. Biz de geleneklerimizi devam ettiriyoruz. İşimi severek yapıyorum. Müzeye gelen misafirler ilgi gösteriyor. Tarihi macunumuzu tarihi kıyafetlerle sunmam da ilgi odağı oluyor. Bu şekilde iştirak ediyorum buraya. İnsanlar beni böyle görünce mutlu oluyorlar, fotoğraf çektiriyor. Tabii ki ben de mutlu oluyorum."

"Sırrı dedemin tarifinde saklı"

Gezen, 12 yaşından bu yana Edirne'de macun sattığını dile getirdi.

Macunun tarifini ilk günkü heyecanla uyguladığını anlatan Gezen, şöyle devam etti:

"Macun yapımının kolay olduğunu düşünmesinler. Tarihimizde yer alan bir lezzet. Dedemden kalan bir meslek bana. Macunumun sırrı dedemin tarifinde saklı. Macun tezgahının önünde büyüdüm ve yaşlandım diyebilirim. Dedemden el aldım, onu devam ettiriyorum. Macunu toz şekerden yapıyoruz ancak baharatlarımı atıyorum içine, herkesin elinin lezzeti farklı."

Müzeyi ziyaret edenlerden Bahar Yonucu, Osmanlı macununun tadına baktı.

Tarihi macundan aldıkları için heyecanlı olduğunu belirten Yonucu, " Tekirdağ'dan Edirne'ye sık sık geliyoruz. Osmanlı macununu kızım için aldım aslında. Denemesini istedim. Güzel, geleneksel bir tat." diye konuştu.