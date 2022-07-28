Dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu tarihi müzede ziyaretçilerle buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu tarihi müzede ziyaretçilerle buluşturuyor

28.07.2022 10:59
Dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu tarihi müzede ziyaretçilerle buluşturuyor

Edirne'de 58 yaşındaki Kudret Gezen, yapımını dedesinden öğrendiği geleneksel lezzetlerden Osmanlı macununu Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.

Edirne'de 58 yaşındaki Kudret Gezen, yapımını dedesinden öğrendiği geleneksel lezzetlerden Osmanlı macununu Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tarihi çarşılardan malzemelerini aldığı macunu evde özenle hazırlayan Gezen, gün boyunca seyyar arabasıyla müzenin bahçesinde ve çevresinde satış yapıyor.

"Müzenin macuncusu" olarak bilinen Gezen, Türk bayrağı motifli seyyar arabası, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafeti, renkli tespihi ve müzik çalarında açtığı marşlarıyla dikkati çekiyor.

"Padişah macunu"

Osmanlı macuncusu Kudret Gezen, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği işini 46 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Macunun içine 41 çeşit baharat koyduğunu belirten Gezen, "Zencefilinden zerdeçalına kadar birçok baharat yer alıyor. Bu baharatlar vücut direncinin düzelmesine iyi geliyor. Osmanlı macunumuz şifa kaynağıdır." dedi.

Osmanlı macununun "padişah macunu" olarak bilindiğini dile getiren Gezen, şunları kaydetti:

"Dedemden öğrendiğim bilgilerle bu işi devam ettiriyorum. Padişahımız sefere çıkmadan önce askerlere verilmesini istermiş macundan. Biz de geleneklerimizi devam ettiriyoruz. İşimi severek yapıyorum. Müzeye gelen misafirler ilgi gösteriyor. Tarihi macunumuzu tarihi kıyafetlerle sunmam da ilgi odağı oluyor. Bu şekilde iştirak ediyorum buraya. İnsanlar beni böyle görünce mutlu oluyorlar, fotoğraf çektiriyor. Tabii ki ben de mutlu oluyorum."

"Sırrı dedemin tarifinde saklı"

Gezen, 12 yaşından bu yana Edirne'de macun sattığını dile getirdi.

Macunun tarifini ilk günkü heyecanla uyguladığını anlatan Gezen, şöyle devam etti:

"Macun yapımının kolay olduğunu düşünmesinler. Tarihimizde yer alan bir lezzet. Dedemden kalan bir meslek bana. Macunumun sırrı dedemin tarifinde saklı. Macun tezgahının önünde büyüdüm ve yaşlandım diyebilirim. Dedemden el aldım, onu devam ettiriyorum. Macunu toz şekerden yapıyoruz ancak baharatlarımı atıyorum içine, herkesin elinin lezzeti farklı."

Müzeyi ziyaret edenlerden Bahar Yonucu, Osmanlı macununun tadına baktı.

Tarihi macundan aldıkları için heyecanlı olduğunu belirten Yonucu, " Tekirdağ'dan Edirne'ye sık sık geliyoruz. Osmanlı macununu kızım için aldım aslında. Denemesini istedim. Güzel, geleneksel bir tat." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Edirne'de tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu yandı Edirne'de tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu yandı İnanılmaz kurtuluş: Kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı İnanılmaz kurtuluş: Kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı Etus Yönetim Kurulu Başkanı Giyik: 'Ekonomik Kriz En Çok Taşımacı Esnafını Sıkıntıya Düşürdü' Etus Yönetim Kurulu Başkanı Giyik: 'Ekonomik Kriz En Çok Taşımacı Esnafını Sıkıntıya Düşürdü'
Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu tarihi müzede ziyaretçilerle buluşturuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:30:00. #1.11#
SON DAKİKA: Dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu tarihi müzede ziyaretçilerle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement