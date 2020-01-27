Dedesinden yadigar aletlerle 65 yıldır nalbantlık yapıyor - Son Dakika

Tokat'ta yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Fakirsever, dedesinden yadigar kalan asırlık aletlerle 65 yıldır nalbantlık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

İl merkezi Meydan Çarşısı'ndaki atölyesinde mesleğin son temsilcilerinden olarak nalbantlığı sürdüren evli ve 3 çocuk babası Fakirsever, nalbantlığa 8 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı.

Babasının 25 yıl önce mesleği bırakmasının ardından 7 metrekarelik dükkanı devralan Fakirsever, günümüzde işleri azalsa da nalbantlığı geleceğe taşımaya gayret ediyor.

Fakirsever, işinde ise dedesinden babasına, ondan da kendisine yadigar kalan çekiç, örs ve demir kesme makasını kullanıyor.

Mehmet Fakirsever, AA muhabirine, nalbantlık mesleğinin Türkiye'deki son temsilcilerinden olduğunu, Tokat'ta ise bu işi yapan sadece kendisinin kaldığını söyledi.

Yıllardır çekiçle metali döverek nal yaptığını belirten Fakirsever, nal çakmanın ve tırnak bakımının at için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nalbantlığın eskiden çok kazandırdığını ancak günümüzde at ve öküzün işlevini yitirmesi nedeniyle ilgi görmediğini dile getiren Fakirsever, şöyle devam etti:

"Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan motorlar ve bunun gibi araçlar nalbantlığı ortadan kaldırdı. Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Eskiden her şey atlarla yapılırdı. Atlar her alanda kullanılırdı. Ben dedemden, babamdan gelen mesleği sürdürüyorum. Köylerde bile artık yük taşımacılığında, köy işlerinde binek hayvanları kullanılmıyor."

Mesleğini kendisinden sonra devam ettirecek kimse bulunmadığını söyleyen Fakirsever, ömrü yettiği sürece işini sürdüreceğini ifade etti.

"Şimdi özellikle yarışlara katılacak atlar için nal üretiyorum"

Nalbantlığın eskinin gözde mesleklerinden olduğunu aktaran Fakirsever, şunları kaydetti:

"Şimdi özellikle yarışlara katılacak atlar için nal üretiyorum. 3,5-4 milimetre kalınlığında saçları kesip çekiçle elde döverek nal yapıyorum. Her atın özelliğine göre imal ediyorum. Özellikle yarış atları için kapalı tarzda, her biri 510 gram ağırlığında nal yapıyorum. Atlar, günlük idmanlarını bunlarla yapıyor, yarış döneminde ise bunlar çıkarılarak yerine daha hafif olan fabrikasyon nal takılıyor. Nal, atın ön ve arka ayaklarına göre değişiyor."

Fakirsever, Erzurum, Sivas, Van, Antalya, Bursa, İstanbul ve Ankara'dan sipariş aldığını anlatarak, "Yılda ortalama 1500 takım nal üretiyorum. Bir nal atın ayağında en fazla 2 ay kalıyor. Sonra sökülüp yenileri takılıyor. Atlarda nal ve nal çakılması çok iyi olmalıdır ki verim alınabilsin." ifadesini kullandı.