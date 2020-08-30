Dedesine aşure götürürken kamyon ile apartman arasına sıkışmıştı, talihsiz Eda, gözyaşlarıyla son... - Son Dakika

Dedesine aşure götürürken kamyon ile apartman arasına sıkışmıştı, talihsiz Eda, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Kamyonet sürücüsü adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da dedesine aşure götürürken kamyonet ile apartman arasında sıkışarak can veren Eda Müdüroğlu, ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı. Komşularına aşure dağıttıktan sonra dedesine götürmek için hareket eden genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği'ne teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılmıştı. Burada otopsisi yapılan Müdüroğlu'nun cansız bedeni sabah ailesine teslim edildi. Öğle namazına müteakip Hak Resulallah Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücü İlhami B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.