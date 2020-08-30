Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2) - Son Dakika

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Bursa'da, dedesine aşure götürdüğü sırada geri manevra yapan kamyonet ile duvar arasında sıkışan üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), hayatını kaybetti. Müdüroğlu, bugün Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müdüroğlu'nun ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36) ise emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Bekiroğlu, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 20:20 - Kaynak: DHA
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