DEDESİNE AŞURE GÖTÜRÜRKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ EDA'NIN AİLESİ DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika

DEDESİNE AŞURE GÖTÜRÜRKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ EDA'NIN AİLESİ DHA'YA KONUŞTU

BURSA'da dedesine aşure götürdüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı, geriye doğru hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

DEDESİNE AŞURE GÖTÜRÜRKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ EDA'NIN AİLESİ DHA'YA KONUŞTU, System.String[]

BURSA'da dedesine aşure götürdüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı, geriye doğru hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Bugün doğum günü olan Eda'nın ailesi, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Eda için doğum günü pastası aldıklarını söyleyen baba Bertan Müdüroğlu, "Pastada, 'Eda 20 yaşında' yazıyor. Pastası elimizde kaldı. Kızım sağlıkçıydı, yaşasaydı hayat kurtaracaktı" dedi.

Olay, cumartesi saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı, geriye doğru hareket ettiği sırada kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kamyoneti bırakıp, koşarak kaçan sürücü Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekiroğlu, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Müdüroğlu'nun cenazesi ise dün kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Bugün doğum günü olan ve Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü'nde okuyan Müdüroğlu'nun ölmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 'Aşure aşererek, güne başladım' ve 'Bu aşure, ne velinimet bir şey, harika' yazması ise yürekleri dağladı. Müdüroğlu'nun dün yaptığı paylaşımda ise 'İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

EDA'NIN AİLESİ DHA'YA KONUŞTU

Eda'nın büyükbabası Salim, babası Bertan ve annesi Şenay Müdüroğlu olay günü yaşananları DHA'ya anlattı. Sürücünün, en ağır cezayı almasını isteyen aile, olay günü yaşananları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

'BU RESMEN BİR CİNAYET'Baba Müdüroğlu, "Ben kızıma çarpan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Peşinin bırakılmasını istemiyorum. Mahkemede kurtarmaya çalışmasınlar. Aracı kamyonet olarak belirtmişler ama bu kamyon. Aşırı yüklü bir kamyon. O rampadan çıkabilecek bir kamyon değil. Bu resmen bir cinayet. Bile bile oradan çıkılmaz. Ben fidanımı kaybettim. Şoför olay yerinden kaçıyor. Neden kaçıyor? Neden kızıma yardım etmedi? Ben Türk adaletine güveniyorum. Bunun peşi bırakılmasın. İfadeleri değiştirilmesin. Arabanın tonajı normalin üstündeymiş. Tonajını düşük göstermesinler. Benim kızım olmasa başka birini ezecekti. O kamyon, çıkar mı oradan? Olay yerinden kaçtıktan sonra, keşke direkt karakola gitseydi. Öğrendiğimize göre ilk karakola gitmemiş. Başka bir yere kaçmış. Şirketi karakola teslim olması için yönlendirmiş. Bunlar ifade değiştirmek ve az ceza ile kurtulma peşindeler. Ufak ayak oyunları yapmasınlar. En ağır cezayı alsınlar. Adaletin yerine gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

'KIZIM SAĞLIKÇIYDI, CAN KURTARACAKTI'Kızının mezun olduktan sonra sağlık personeli olacağını belirten baba Müdüroğlu, "Benim kızım sağlıkçıydı. Can kurtaracaktı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Devlet memuru olmak istiyordu ama olamadı. O caninin yüzünden olamadı. Yaşasaydı, hayat kurtaracaktı. Belki onun hayatını kurtaracaktı. O şoförün kaçması mı lazımdı? Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

'KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ PASTASINI ALDIK AMA ELİMİZDE KALDI'Eda'nın doğum günü için pasta aldıklarını belirten baba Müdüroğlu, "Bugün kızımın doğum gününü kutlayacaktık. Sürpriz yapacaktık, bir kafeye giderek doğum günü pastası kesecektik ama olmadı. Pastasını aldık. Pastası da burada. 'Eda 20 yaşında' yazıyor. Elimizde kaldı. Böyle mi olması lazımdı, böyle mi pasta kesecektim" şeklinde konuştu.

'KIZIM İÇİN TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Şenay Müdüroğlu, "Sözün bittiği yer. En ağır cezayı versinler. Bir kapıdan girip diğerinden salmasınlar. Türk adaletine güveniyorum. Kızım için güveniyorum. Sözün bittiği yer, başka da bir şey söyleyemiyorum" dedi.

'AŞURE VERMEYE GİTTİ, 5 DAKİKA SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ'Torunu Eda'nın ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen büyükbaba Salim Müdüroğlu, "Çok acılar çektim. Sürücü, torunumu benden aldı, beni yalnız bıraktı. İnşallah devlet ona en büyük cezayı verir. Benim biricik yavruma vurduktan sonra kaçmak ne demek? Sabah Eda uyandı ve 'aşure yapacağız' dedi. Ben de Edaya, 'bugün hava çok sıcak, yarın yapalım' dedim. Evde temizlik yaptı. 'Aşure malzemesi almaya gidelim' dedi. Ben de Eda'yı kıramadım. Sonra markete gittik. Aşure malzemelerini aldık. Eve geldik. Nohut ve fasulyeleri ıslattı. Aşureyi yapmaya başladık. Ben de ona yardım ettim. Saat 16.00 sıralarında aşureyi bitirdik. Sonra telefonla oynadı biraz. Daha sonra aşureyi tattı. Annesine de tattırmaya gitti. Annesinin beğendiğini söyledi. Annesine, babasına, kardeşine aşure verdi. Sonra da bize koydu, oturduk birlikte yedik. Yedikten sonra komşulara aşure dağıtacağını söyledi. Daha sonra anneannelerinin evine aşure götürmeye gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha geri dönmedi. 5 dakika sonra ölüm haberi geldi.

'EDA GİDİNCE BEN YALNIZ KALDIM'

Eda'nın ölümünden sonra yalnız kaldığını söyleyen büyükbaba Salim Müdüroğlu, "Eda beni hiç yalnız bırakmazdı. Babaannesi 1,5 yıl önce öldü. Eda ve kardeşi hep benim yanıma gelirdi. Benim yanımda kalırlardı. Ancak şimdi yalnız kaldım. Ne yapacağımı şaşırıyorum artık. Ben torunlarımı hiç üzmem. Onlar benim dünyam" dedi.

kızım dizisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEDESİNE AŞURE GÖTÜRÜRKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ EDA'NIN AİLESİ DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika

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