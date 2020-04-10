Dedesine ve anneannesine konser verdi - Son Dakika

Erzurum'da bir genç, korona virüs nedeniyle evden çıkamayan dedesi ve anneannesine moral vermek için pencere kenarında mini konser verdi.



Üniversite mezunu, öğretmen ataması bekleyen Metehan Aydın adlı genç, dünyayı saran korona virüsü nedeniyle evinden dışarı çıkamayan dedesi ve anneannesine evlerinin bahçesinde mini konser verdi. Yaşlı çift torunlarının söylediği şarkılara alkışlarla tempo tuttu.



Muharrem Taşçı (74) ve Zöhre Taşçı (72), "Virüs nedeniyle evimizden dışarı çıkamıyoruz evde iyice sıkılmıştık sağolsun torunum Metehan geldi bizi bir saate yakın bir süre eğlendirdi, mutlu etti bizi sağ olsun" dediler.



Metehan Aydın ise, "Anneannem ve büyükbabam malum virüsten psikolojik olarak da etkilendiler. Herkes evinde bende psikolojilerini düzeltmek amacıyla onlara pencere kenarından serenat yapmak istedim umarım eğlenmişlerdir, biz çok eğlendik" diye konuştu. - ERZURUM