Son Dakika Haberleri: Dedesini bıçakla öldürdü
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Dedesini bıçakla öldürdü

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Dedesini bıçakla öldürdü, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde ikamet eden Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah S, bıçakla Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı (80) çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Kavgada, Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Fidan Kangal sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fidan Kangal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Fettah S, polis ekiplerince yakalandı.
Balıkesir, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:58 Kaynak: AA
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