Dedesini evinin önünde ölü buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dedesini evinin önünde ölü buldu - Son Dakika

Dedesini evinin önünde ölü buldu

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adam evinin önünde bulunan taşlık alanda torunu tarafından ölü olarak bulundu.

Dedesini evinin önünde ölü buldu, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adam evinin önünde bulunan taşlık alanda torunu tarafından ölü olarak bulundu.


Olay, saat 14.50 sıralarında Kaynarca ilçesi Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki N.Ç. isimli yaşlı adam, evinin önünde bulunan taşlık alanda sırt üstü hareketsiz yatar şekilde torunu M.Ç. tarafından bulundu. Dedesini yerde hareketsiz olarak gören torun durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde N.Ç.'nin başının arka kısmında kanama olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri incelemesi ve savcının gerçekleştirdiği incelemenin ardından N.Ç.'nin cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak
Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım Koronavirüs hızla yayılıyor! İsviçre'de ilk vaka tespit edildi İtalya'da korona virüsü bilançosu artıyor

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dedesini evinin önünde ölü buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]