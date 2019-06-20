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Dedesini görmek için geldiği Dilovası'nda devrilen dolabında altında can verdi

36 dakika önce

Ağrı'dan Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki dedesini görmeye gelen 7 yaşındaki çocuk, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği semt konağında devrilen ayakkabı dolabının altında kalarak hayatını kaybetti.

Dedesini görmek için geldiği Dilovası'nda devrilen dolabında altında can verdi, System.String[]
Ağrı'dan Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki dedesini görmeye gelen 7 yaşındaki çocuk, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği semt konağında devrilen ayakkabı dolabının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay dün sabah saatlerinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Hz. Ali Semt Konağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağrı'dan dedesini görmek için Kocaeli'nin Dilovası ilçesine gelen 7 yaşındaki Devran Eren, Kuran-ı Kerim öğrenmek için kursa yazdırıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan semt konağında kursa devam eden Eren, dün sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte konak içinde ayakkabı dolabının olduğu alana yöneldi. Kurstaki arkadaşının konağın iç alanına yönelmesi sonrası dolabın kapağını açan Devran Eren, bir anda devrilen ayakkabı dolabının altında kaldı.

Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi sonrasında konak görevlilerince dolabın altından çıkarılan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Eren'in cansız bedeni morga kaldırıldı. 7 yaşındaki Eren'in cenazesinin işlemler sonrası memleketi Ağrı'ya gönderileceği öğrenilirken olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Ağrı, Kocaeli, Dilovası, Güncel
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