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Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor - Son Dakika

Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor

21.09.2021 11:08
Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor, System.String[]

Aşı olamayan dedesini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden hemşire Havva Baskın Ceyhan, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor.

Aşı olamayan dedesini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden hemşire Havva Baskın Ceyhan, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Ceyhan, AA muhabirine, Kovid-19 aşılama biriminde çalıştığını, insanların koronavirüse yakalanmalarını engellemek için çaba gösterdiğini söyledi.

Ankara'da geçen yıl 70 yaşında hayatını kaybeden dedesinin beslenmesine dikkat ettiğini, hijyen kurallarına da özen gösterdiğini anlatan Ceyhan, buna rağmen koronavirüse yakalandığını aktardı.

Ceyhan, "Dedemi geçen sene Kovid-19'dan kaybettim. Dedemi kaybetmeden önce aşı belli yaş gruplarına gelmişti. Dedem, aşı sırası gelmeden Kovid-19'a yakalandı. Aşısını olsaydı koronavirüsü daha hafif atlatacaktı, yan etkileri görülmeyecekti, belki yoğun bakıma alınmayacaktı. Dedem vefat ettikten sonra aşının daha farklı olduğunu öğrendim. Şu an burada aşı yaparken 'keşke dedem de aşılanabilseydi' diye içimden geçiriyorum." diye konuştu.

Herkese aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Ceyhan, "Kesinlikle kulaktan dolma bilgiyle birbirlerini etkilemesinler. Bu aşı çok önemli bilim insanları tarafından üretildi. Herkes aşısını olsun. A kişisinde görülen yan etki, B kişisinde görülecek diye bir şey yok." dedi.

Günde ortalama 600-1000 arasında aşı yaptığını kaydeden Ceyhan, aşı olmayanların diğer insanlara bulaş riski nedeniyle zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Ankara, Ceyhan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor - Son Dakika


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