Dedesinin 41 yıl önce Taksim'e cami yaptırmak için verdiği çabanın sonuçlanmasının sevincini yaşıyor - Son Dakika

Taksim'e cami yaptırmak için arkadaşlarıyla hazırladıkları projeyi 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle uygulayamayan iş insanı merhum Süleyman İshakoğlu'nun torunu Mehmet Sözer, dedesinin hayalinin yıllar sonra farklı bir projeyle hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Taksim'de bir cami yapılması tarih boyunca bir mücadele haline gelirken, bu konuda birçok kez girişimlerde bulunuldu.

İlk Türk markalı boya üreticisi İshakol Boya'nın kurucusu Süleyman İshakoğlu da 1970'li yıllarda arkadaşlarının desteğiyle Taksim Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kurarak, Taksim'e cami yapmak üzere çalışmalara başladı. İshakoğlu'nun başkanlığını yaptığı derneğin başkan yardımcılığını da Abdulkadir Çavuşoğlu üstlendi.

İshakoğlu ile diğer dernek yöneticileri zorlu ve uzun bir süreç sonucunda projeyi hazırlayarak maketini 10 Eylül 1980'de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e sundu. Onay alan proje, 2 gün sonra gerçekleşen 12 Eylül darbesi nedeniyle yapılamadı.

İshakoğlu ve arkadaşlarının hayali, Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan, Sur Yapı tarafından projelendirilen ve inşa edilen Taksim Camisi'nin, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılmasıyla gerçekleşti.

İshakoğlu'nun torunu Mehmet Sözer, Taksim Camisi'nin yapılışı ve açılışı dolayısıyla dedesinin hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmek amacıyla ulusal bir gazetede ilan yayımladı.

Süleyman İshakoğlu'nun cami projesi maketiyle çektirdiği fotoğrafın da yer aldığı ilanda, "Kurucumuzun çok önem verdiği Taksim Camii yapımı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği ve hüsnüniyeti geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

"12 Eylül darbesi bütün hayalleri ve çalışmaları rafa kaldırdı"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sözer, dedesinin 1905'te Rize Çayeli'nde doğduğunu, Birinci Dünya Savaşı sırasında henüz küçük yaşlardayken İstanbul'a geldiğini, 1923'te ağabeyiyle boya ve boya malzemeleri üzerine İshakzade Biraderler firmasını kurduklarını kaydetti.

Boya ve kimya ile ilgili derin bilgilere sahip olan dedesinin aynı zamanda dini konulara da çok önem gösterdiğini belirten Sözer, dedesi ve arkadaşlarının Taksim'e cami yaptırmak için ortaya koydukları mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

"1970'li yıllarda ÇBS Boya'nın sahiplerinden Abdulkadir Çavuşoğlu ve diğer arkadaşlarıyla beraber Taksim Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kuruyorlar. Uzun ve meşakkatli bir süreç sonunda projeyi ve maketi hazırlıyorlar. Tabii bu arada devletle de gerekli iletişimi sağlıyorlar. 10 Eylül 1980'de Ankara'da, Abdulkadir Çavuşoğlu Bey'le beraber dönemin Başbakanı merhum Süleyman Demirel'e maketi ve projeyi arz ediyorlar, gerekli izni sözlü olarak alıyorlar. Ancak iki gün sonra 12 Eylül askeri darbesi meydana geliyor ve maalesef bütün hayaller, çalışmalar rafa kalkmış oluyor. Darbe sonrasında da projenin peşini bırakmıyorlar. Rahmetli Turgut Özal'a ulaşıyorlar, durumu arz ediyorlar fakat o günkü şartlar buna müsaade etmiyor."

Dedesinin bu olaydan 4 sene sonra vefat ettiğini ve o zaman henüz 11 yaşında olduğunu kaydeden Sözer, bu proje için gösterilen çabaya kendisinin şahit olmadığını, aile büyüklerinden ve çevresinden dinlediğini dile getirdi.

"Çok sevindim, hutbe okunurken gözlerim doldu"

Mehmet Sözer, Taksim Camisi'nin açılışına ilişkin, "Tarifi mümkün olmayan derecede sevindik. Bu 100 yıla yakındır mücadelesi verilen bir proje. Dedemin ve arkadaşlarının, kendisinden öncekilerin ve sonrakilerin de aslında hepimizin arzu ettiği ülkemize ve milletimize yakışan bir proje. O gün açılıştaydım. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Yolda giderken kendime sordum neden bu kadar sevindiğimi? Tarif edemem, çok sevindim. Hutbe okunurken gözlerim doldu. Allah, 100 yıldır buraya emek veren, başarısına vesile olan ve niyet eden herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Dedesinin vefatından önce yazılı bir vasiyet bıraktığını aktaran Sözer, "Vasiyetinde ailesi haricinde 3 konudan bahsediyor. Bunlardan biri Taksim Camisi. Çok değer verdiği için buraya elimizden gelen yardımı yapmamızı tavsiye ediyor. Taksim Camisi konusu normal bir cami konusu olmadığı için elimizden de çok fazla şey gelmiyordu ama Allah nasip etti, açıldı, ilk namaz kılındı. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Sözer, Taksim Camisi'nin yapılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yapımda emeği geçen Elmas ailesi ile diğer yetkililere teşekkür etti.