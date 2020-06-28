Dedesinin anısına şehitliğin gönüllü bakıcısı oldu - Son Dakika

Dedesinin anısına şehitliğin gönüllü bakıcısı oldu

Adıyaman'da yaşayan Mahmut Kutlu, 1915 yılında Çanakkale'de şehit olan dedesinin anısına kentte bulunan şehitliğin gönüllü bakıcılığını üstlendi.

Adıyaman'da yaşayan Mahmut Kutlu, 1915 yılında Çanakkale'de şehit olan dedesinin anısına kentte bulunan şehitliğin gönüllü bakıcılığını üstlendi.

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Şehitliklere karşı ayrı bir sevgi besleyen, dedesi Mehmet oğlu Osman da Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 35 yaşındaki Kutlu, aralıklarla ziyaret ettiği yeni mezarlıktaki şehitliğin bakımını üstlenmeye karar verdi.

Yaklaşık 3 aydır her gün erken saatte şehitliğe gelen Mahmut Kutlu, bahçede bulunan zararları otları temizleyerek, ağaç ve güllerin budamasını gerçekleştiriyor.

Şehitlikteki mezarları da yıkayan Kutlu, alandaki bütün ihtiyaçların karşılanması için gönüllü olarak çalışıyor.

"Bunları yapmak hepimizin boyun borcudur"

Mahmut Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit torunu olarak bu görevi yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Hiç bir beklenti içerisinde olmadan, gönüllü olarak şehitliğin bakımını üstlendiğini aktaran Kutlu, "Vatan uğruna şehit düşen bütün vatan evlatları bizim canımız, ciğerimizdir. Benim dedem 1915 yılında şehit düştü, bunları yapmak hepimizin boyun borcudur. Şehitliğin bütün bakımlarını herhangi bir menfaat bekleyerek değil, Allah rızası için yapıyorum. Dedemin Çanakkale zaferinde bir kızı varmış, onu da bırakarak cepheye savaşmaya gitmiş. Dönüp arkasına bakmamıştır. Dedem vatanı için şehit düşmüştür. Bunu da her vatan evladının yapması gerekir." şeklinde konuştu.

Mahmut Kutlu, şehitliğe gelmenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu aktararak, zaman zaman arkadaşı Kerim Yılmaz'ın da kendisine destek verdiğini belirtti.

Şehitlik sorumlusu Abuzer Avcı ise Kutlu'nun gönüllü olarak geldiği şehitlikteki mezarlara adeta gözü gibi baktığını söyledi.

Çanakkale, Adıyaman, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dedesinin anısına şehitliğin gönüllü bakıcısı oldu - Son Dakika

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