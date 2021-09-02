Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katılan genç kızdan akılalmaz savunma: Büyükbabam da böyle olmasını isterdi

Sosyal medya platformlarında gün geçmiyor ki yeni bir skandal yaşanmasın. Genç bir kadın dedesinin cenaze törenine tül elbiseyle katılacağını söyleyince tepkiler de gecikmedi.

"ÜZÜNTÜLÜYÜM, İSTEDİĞİM ŞEYİ GİYERİM"

Paylaşımı yapan kadın ise gelen tepkilere şu şekilde cevap verdi. "Bugün büyükbabamın cenaze töreni var. Evet bu şekilde cenaze törenine katılacağım. İnsanların ne düşündükleri hiç umurumda değil. Bugün üzüntülü bir gün geçiriyorum ve istediğim şeyi giyme hakkına sahibim. Ayrıca büyükbabam yaşamış olsa bu davranışımı onaylardı."

TEPKİ YAĞDI

Kadının paylaşımına insanlar, "Cenaze törenleri ölüye saygı için yapılır, diğer insanları rahatsız etmek için değil" diye tepki gösterdi. Kim olduğu ve hangi ülkede yaşadığı belli olmayan kadın, yapılan yorumlara daha fazla cevap vermedi.