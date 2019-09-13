Son Dakika Haberleri: Dedesinin kamyoneti altında kalan 2 yaşındaki ömer ali, öldü
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Dedesinin kamyoneti altında kalan 2 yaşındaki ömer ali, öldü

2 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Hüseyin Ünlü'nün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan torunu Ömer Ali Ünlü (2), hayatını kaybetti.

Dedesinin kamyoneti altında kalan 2 yaşındaki ömer ali, öldü, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Hüseyin Ünlü'nün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan torunu Ömer Ali Ünlü (2), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Dede Hüseyin Ünlü, 42 ESU 42 plakalı kamyonetiyle evlerinin bahçesinde geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki torunu Ömer Ali Ünlü'yü ezdi. Direksiyon başındaki dede, aile fertlerinin müdahalesiyle kamyoneti durdurdu. Kamyonetin altında kalan Ömer Ali, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde, yaşamını yitirdi. Çocuklarının öldüğünü öğrenen anne Tuğba ve baba Mehmet Ünlü sinir krizi geçirdi. Dede Hüseyin Ünlü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dede Hüseyin, Hüseyin Ünlü, Ömer Ali, Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:35 Kaynak: DHA
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