Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu - Son Dakika

Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu

16.12.2020 14:35
Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Demir, dedesinin koleksiyonundan etkilenerek kurduğu atölyede tespih üretiyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Demir, dedesinin koleksiyonundan etkilenerek kurduğu atölyede tespih üretiyor.

Yaklaşık 6 yıl öncesine kadar kuruyemiş satışı yapan bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan Demir, dedesinin koleksiyonundan etkilenerek tespih yapmaya karar verdi.

Çalıştığı iş yerinden ayrılan ve ilçe merkezinde kendi atölyesini kuran Demir, dedesinin bilgi birikiminden de faydalanarak tespih üretmeye başladı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce kurduğu atölyede aylık ortalama 100 tespih ürettiğini belirtti.

Satın aldığı hammaddenin altı işlemden geçirilerek tespih haline getirildiğini dile getiren İsmail Demir, tespihlerin türüne göre bir veya iki günde yapıldığını söyledi.

Demir, bu alanda önemli bir yol kat ettiğini belirterek, tespih imalatının sevgi ve sabır istediğini ifade etti.

Dedesinin tespih meraklısı olduğunu ve ondan çok etkilendiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Dedemin çok güzel tespihleri vardı. Onlarla oynarken bende tespih sevgisi oluştu. Bu sevgiyi üretime dönüştürmeye karar verip kendi atölyemi kurdum ve üretime başladım. Bir tespih malzemesine göre 15 saat ile 24 saat arasında çalışma sonucu meydana geliyor. Tespihlerimizi yurt içinin yanı sıra, Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere gönderiyoruz. İstanbul Kapalı Çarşı'daki satıcılara da gönderiyoruz."

Ürettikleri tespihlerin malzemesine göre 300 ila 4 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Demir, satışların kış aylarında daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş, İsmail Demir, Elbistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu - Son Dakika


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