Son Dakika Haberleri: Dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Belçika'da yaşayan 61 yaşındaki Bahattin Karabulut ve 3 yaşındaki torunu Kian Karabulut, tatil için ilçeye bağlı Bağlar köyüne geldi.

Sabah saatlerinde köye bağlı Sansa mezrasına giden Bahattin Karabulut, kullandığı yabancı plakalı otomobiliyle manevra yaptığı sırada torunu Karabulut'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kian Karabulut, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Erzincan, Belçika, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor
Köpeğe ve çocuklara taş atan adam tartışmanın nedenini açıkladı FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde Emmanuel Emenike, Westerlo'ya imza attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]