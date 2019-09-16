Dedesinin kullandığı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Belçika'da yaşayan 61 yaşındaki Bahattin Karabulut ve 3 yaşındaki torunu Kian Karabulut, tatil için ilçeye bağlı Bağlar köyüne geldi.

Sabah saatlerinde köye bağlı Sansa mezrasına giden Bahattin Karabulut, kullandığı yabancı plakalı otomobiliyle manevra yaptığı sırada torunu Karabulut'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kian Karabulut, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.