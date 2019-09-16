Son Dakika Haberleri: Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Saztepe Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Metin K., otomobille geri geri manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki torununu fark etmeyerek ezdi.


Otomobilin altında kalan Kian K., ağır yaralandı. Ailesiyle birlikte Almanya'dan Erzincan'a tatil için geldikleri öğrenilen Kian K., ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Üzümlü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki çocuk, yerde yatan köpeğe taş atan adama engel olmak isterken taşların hedefi oldu
Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor Köpeğe ve çocuklara taş atan adam tartışmanın nedenini açıkladı Üniversite kampüsünde görünmez kaza: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]