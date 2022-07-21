Dedesinin kullandığı traktörden düşüp öldü - Son Dakika
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Dedesinin kullandığı traktörden düşüp öldü

21.07.2022 21:21
Dedesinin kullandığı traktörden düşüp öldü

BURSA'nın İznik ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörün durmasını beklemeden inmeye çalıştığı sırada lastik boşluğuna düşen 13 yaşındaki Sait Abdülkadir Can, yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörün durmasını beklemeden inmeye çalıştığı sırada lastik boşluğuna düşen 13 yaşındaki Sait Abdülkadir Can, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.50 sıralarında Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Abdülkadir Can, iddiaya göre, dedesi M.T.'nin (67) kullandığı 16 H 1207 plakalı traktörün durmasını beklemeden inmek istedi. Ayağı gaz pedalına takılan Can, dengesini kaybedip, traktörün tekerlek boşluğuna düştü. Arka tekerleğin de üzerinden geçtiği Can, ağır yaralandı. Sait Abdülkadir Can, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dedesinin kullandığı traktörden düşüp öldü - Son Dakika

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