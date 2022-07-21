Olay, saat 17.50 sıralarında Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Abdülkadir Can, iddiaya göre, dedesi M.T.'nin (67) kullandığı 16 H 1207 plakalı traktörün durmasını beklemeden inmek istedi. Ayağı gaz pedalına takılan Can, dengesini kaybedip, traktörün tekerlek boşluğuna düştü. Arka tekerleğin de üzerinden geçtiği Can, ağır yaralandı. Sait Abdülkadir Can, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dedesinin kullandığı traktörden düşüp öldü - Son Dakika

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