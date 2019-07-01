Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:22 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van
'ın Muradiye
ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, dün ilçenin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. (62) isimli şahıs, 65 LE 842 plakalı ve arkasında römork bağlı olan traktörüyle tarlaya giderken, yolda oynayan 8 yaşındaki B.S. isimli çocuk traktöre binmek isterken altında kaldı. Torununun traktörün altına kaldığını fark etmeyen sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan B.S., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN
Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
Van'ın Gevaş ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü