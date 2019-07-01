Son Dakika Haberleri: Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, dün ilçenin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. (62) isimli şahıs, 65 LE 842 plakalı ve arkasında römork bağlı olan traktörüyle tarlaya giderken, yolda oynayan 8 yaşındaki B.S. isimli çocuk traktöre binmek isterken altında kaldı. Torununun traktörün altına kaldığını fark etmeyen sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan B.S., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:22 Kaynak: İHA
Van, Muradiye, 3. Sayfa
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