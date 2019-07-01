Son Dakika Haberleri: Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
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Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

1 saat önce

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde, 8 yaşındaki Bahtiyar Sonkaya, dedesini kullandığı traktöre binmek isterken, altında kalarak hayatını kaybetti.

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü, System.String[]
VAN'ın Muradiye İlçesi'nde, 8 yaşındaki Bahtiyar Sonkaya, dedesini kullandığı traktöre binmek isterken, altında kalarak hayatını kaybetti. Torunun traktörün altında kaldığını görmeyen ve çevredekilerin uyarısı üzerine duran Ali Sonkaya, büyük acı yaşadı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muradiye'nin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Sonkaya, dedesi Ali Sonkaya'nın evin önünde çalıştırıp, hareket ettirdiği traktöre binmek istedi. Ancak dedesinin fark etmediği Bahtiyar, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Bahtiyar, römork ve traktör arasına düşerek ağır yaralandı. Torunun düştüğünü görmeyen dede Sonkaya ise çevredekilerin uyarıları  üzerine durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
Van, Muradiye, Güncel
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