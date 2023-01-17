Dedesinin öldüğünü öğrenen genç kız, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Dedesinin öldüğünü öğrenen genç kız, gözyaşlarına boğuldu

17.01.2023 17:21

- Dedesinin öldüğünün haberini alan genç kız, gözyaşlarına boğuldu Yaşlı adam evde ölü bulundu yakınları yıkıldıANTALYA Antalya'da 84 yaşındaki adam oğluyla yaşadığı evinde ölü bulundu.

- Dedesinin öldüğünün haberini alan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı adam evde ölü bulundu yakınları yıkıldı

ANTALYA Antalya'da 84 yaşındaki adam oğluyla yaşadığı evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölüm haberini alan torunu ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen 84 yaşındaki İsmet Arslan'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini alan yakınları eve geldi. Yaşlı adamın yakınlarının son derece üzgün olduğu görülürken, torunu olan genç kız uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, annesi ve yakınları teskin etti. Babasıyla aynı evde yaşayan ve oldukça üzgün görünen Yaşar Arslan'ı da polis sakinleştirdi.

Yaşlı adamın cenazesi savcı incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedesinin öldüğünü öğrenen genç kız, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dedesinin öldüğünü öğrenen genç kız, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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