Dedesinin Tabancasıyla Oynarken Kuzenini Yaraladı
1 saat önce
Adıyaman'da bir çocuk, dedesinin tabancasıyla oynarken kuzenini yaraladı.
Adıyaman
'da bir çocuk, dedesinin tabancasıyla oynarken kuzenini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesindeki evde, 17 yaşındaki H.Y, dedesi Ebubekir Y'ye ait tabancayı kurcalamaya başladı. Aniden ateşlenen tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan kuzeni 17 yaşındaki Tarık M'nin bacağına isabet etti.
Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarık M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
H.Y'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:57 Kaynak: AA
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