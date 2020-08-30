DEDESİNİN YILLAR ÖNCE KULLANDIĞI 1964 MODEL TRAKTÖRLE İSTANBUL'U TURLUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'da yaşayan genç iş adamı Murat Topal, yıllar önce dedesinin Çankırı'da kullandığı 1964 model traktörün, halen Düzce'de kişide olduğunu belirleyerek satın alıp yeniledi. Yaklaşık 100 bin lira harcayarak yeniden yaptırdığı traktör ile İstanbul'un cadde ve sokaklarında dolaşan Topal ilgi odağı oldu, vatandaşların kimi el salladı kimileri de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Murat Topal yıllar önce dedesinin kullandığı ve sonra el değiştirdiği 18 AC 759 plakalı 1964 model traktörü bulmak için arayışlara girdi. Topal ilk etapta yıllar önce satılan traktöre ait plakanın halen durup durmadığını araştırdı ve traktörün birden fazla kişiye aynı plaka ile satıldığını öğrendi.

TRAKTÖRÜ AYNI PLAKA İLE DÜZCE'DE BULDU

Bir süre traktörün son sahibini arayan Topal, traktörün Düzce'de olduğunu tespit ederek, sahibine satın almak istediğini söyledi. Yaptığı pazarlıklar sonrası da traktörü sahibinden satın alarak çekici ile İstanbul'a getirdi.

TRAKTÖRÜN HER BİR PARÇASINI TEK TEK BULDU

İstanbul'a getirilen dede yadigarı traktör, yenilenmek üzere bakıma alındı. Topal, bazı parçalarının bir kısmını Konya'da bir kısmını da Manisa'dan özel olarak getirtti. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan traktörün yenilenme süreci yaklaşık 2 ay sürdü. Genç iş adamı gözü gibi baktığı dede yadigarı traktörü yeni haliyle otoparka çekti.

TRAKTÖRÜMÜZ 1965 MODEL

Murat Topal, DHA muhabirine traktörün yenilenme sürecini şöyle anlıattı Traktörümüz 1964 model, yaklaşık 56 yaşında. Traktörümüzün hikayesi de var. Rahmetli dedem 1965 yılında alıyor yaklaşık 1978 yılına kadar kullanıyor. Dedem 1978 yılında rahmetli olunca babamlar üç erkek kardeş traktörü çiftçilik işlerinde kullanmaya başlıyor. Yaklaşık 35 sene önce de babam İstanbul'a gelmeden önce traktörü satıyor. Babam sattıktan sonra traktör 8 el değiştiriyor. Bir gün amcam ile otururken, bir fotoğraf gösterdi. 'Bu traktörü bulabilir misin' dedi. Ben de 'Evet bulurum amca' dedim. Amcam da 'tamam bu traktörü bul satın al' dedi. Bir arkadaşım sayesinde traktörün şimdiki sahibinin Düzce'de olduğunu öğrendim. Sonra traktörün son sahibini aradık. Traktörün fiyatını konuştuk anlaştık, sonra satışını almaya gittik. Satın aldıktan sonra traktörü İstanbul'a getirdik. Tabi amcam ile babamın haberi yok. Traktörü sanayiye çekerek yaklaşık 2 ay uğraştık. Çok eski traktör, parçaların bir kısmını Konya'dan bir kısmını da Manisa'dan getirdik. Uzun uğraşlar sonucu traktör bugünkü haline geldi.

PAZAR GÜNLERİ ÖNCE YIKATIYOR SONRA GEZİYORUM

Şimdi de normal şahsi araçlarım var ama pazar günleri traktörü önce cilalı yıkatıyorum sonra da İstanbul'da geziyorum. Bir tur atıyorum, Eminönü, Beyazıt ve Sultanahmet'i gezdikten sonra evime geri dönüyorum. Traktörü de tekrar otoparka çekerek muhafaza ediyorum. İlk başta babam 'Bu traktöre para harcanır mı' dedi. Ben de yaklaşık 100 bin lira harcadım. Traktör yapılıp gelince babam gördü 'Çok güzel olmuş' dedi. Onların da hoşuna gitti. Dışarıda ki tepkiler çok güzel. Beni gören herkes her yerde hem videomu hem de fotoğrafımı çekiyor. Yolda durdurup 'Bunu nereden aldın diyorlar, satılık mı' diye soruyorlar.

TEM OTOYOLU VE AVRASYA TÜNELİ HARİÇ HER YERDE KULLANABİLİYORUM

Topal, Kullanmamıza tek engel tepe lambasıydı. Tepe lambası olup yandığı sürece TEM Otoyolu hariç tüm yollar serbest. Trafik muayenesi ve sigortası var. İstanbul trafiğinde kullanabiliyorum. Köprülerden geçiyorum, Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu hariç her yerde geziyorum. Arabalı vapura bile biniyorum dedi.

TRAKTÖR İLE İSTANBUL TURU YAPTI

Murat Topal, yenilediği 1964 model dede yadigarı traktör ile İstanbul sokaklarını gezdi. Tepe lambası yanık vaziyette trafikte traktör ile giden Topal'ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balat sahilden Eminönü'ne giden Topal, Tarihi Galata Köprüsünden geçti.

TRAFİK POLİSLERİ ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA EVRAK KONTROLÜ YAPTI

Köprü girişinde uygulama yapan trafik polisleri, traktörü görünce durdurarak inceledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede traktörün evraklarının tam olduğunu tespit etti. Polis uygulamasından geçen Topal yoluna devam etti. Tarihi Galata Köprüsü'nü de geçen Topal, daha sonra evine gitmek için yoluna devam etti.