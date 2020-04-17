Dedesinin yolunda - Son Dakika
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Dedesinin yolunda

6 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesinde, korona virüsün ekonomiye olan zararını en aza indirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncü olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na 77 yaşındaki bir vatandaş emekli maaşını bağışladı.

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Sinop'un Gerze ilçesinde, korona virüsün ekonomiye olan zararını en aza indirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncü olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na 77 yaşındaki bir vatandaş emekli maaşını bağışladı.

Bu kapsamda maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" dahilinde devlete bağışlayan Yaşar Uyanıksoy, I .Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin elinde 13 sene esir kalan dedesi Mehmet Uyanıksoy'un hikayesini anlattı. Uyanıksoy, "Dedem Mehmet Uyanıksoy Suriye- Filistin cephesinde İngiliz askerinin eline esir düşüyor, tam 13 sene esir kalıyor. Esaretten kurtulduktan sonra memleketi Gerze'ye dönüyor. Esir düşüp kurtulduğunu duyan, o zamanın kaymakamı artık kimse, dedemi yanına çağırıyor. Dedeme, 'Mehmet Onbaşı, benden ne istersin?' diye soruyor. Dedem o sıra camdan dışarı dalgalanmakta olan bayrağımıza bakıyor ve Kaymakama diyor ki, 'Şu bayrağı görüyor musun? Ben gelecek nesil için, şu bayrak için savaşlara katıldım, esir düştüm. Ben senden hiçbir şey istemem. Benim hakkımı fakire fukaraya dağıtın' diyor. İşte ben böyle bir ecdadın torunuyum. Devletimizin şu an az ya da çok bizlerin desteğine ihtiyacı varsa bunu da Cumhurbaşkanımız açıklıyorsa bize de düşen karınca kadarınca da olsa devletimize milletimize katkı sağlayabilmektir. Ben de bu yüzden bu kampanyaya destek oldum" ifadelerini kullanarak tüm vatandaşların kampanyaya destek olması gerektiğini belirtti. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:03 Kaynak: İHA

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