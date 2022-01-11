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Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika

Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı

11.01.2022 12:27

Bursa'da 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, dedesiyle ekmek almaya gittiği sırada bir aracın altında kalarak can verdi. Gündoğdu'ya çarparak ölümüne sebebiyet veren Fatma V.'nin "Ben acemi sürücüyüm. Otomobili birkaç kez kullandım. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim" şeklinde ifade verdi.

İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Fatma V.'nin kullandığı 43 RR 662 plakalı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu'ya çarptı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı.

Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesi pes dedirtti

GERİYE BABASIYLA FOTOĞRAFI KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk'tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı anı olarak kaldı.

Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesi pes dedirtti

"ARACIN ALTINDA OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatma V., verdiği ifadesinde, "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın altında kaldığını ise fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi. Fatma V., daha sonra, 'Taksirle ölümüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesi pes dedirtti
Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesi pes dedirtti
Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesi pes dedirtti
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Münir Karaloğlu, Otomobil, Gündoğdu, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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