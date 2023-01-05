Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan şahıstan akılalmaz savunma! - Son Dakika
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Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan şahıstan akılalmaz savunma!

05.01.2023 12:03
Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan şahıstan akılalmaz savunma!

Ankara'da 58 yaşındaki O.S.'ye üvey torunu M.M. adlı 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 16 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen O.S., "Bana iftira atıyorlar. M.M., son zamanlarda benimle küfürlü konuşuyordu. Evin içinde bornozla dolaşıyordu" dedi.

Kırgızistan uyruklu M.M., geçen yıl 25 Haziran'da, anneannesinin ikinci evliliğini yaptığı O.S.'nin birlikte yaşadıkları evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, Adana'da yaşayan annesine anlattı. Annenin şikayetiyle gözaltına alınan O.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"EVİN İÇİNDE BORNOZLA DOLAŞIYORDU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak, O.S. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen O.S., "Eşimle aramızda anlaşmazlıklar var. Bu nedenle bana iftira atıyorlar. M.M. son zamanlarda benimle küfürlü konuşuyordu. Evin içinde bornozla dolaşıyordu" dedi.

CİNSEL İSTİSMARA İLİŞKİN İZ VE EMARELERE RASTLANDI

İddianamede yer verilen adli görüşmeci raporunda ise mağdur çocuk M.M.'nin beyanlarının güvenilir bulunduğu belirtildi. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenen raporda da M.M.'de cinsel istismar eylemlerine ilişkin iz ve emarelere rastlanıldığı ifadesi yer aldı. Sanık O.S., iddianamenin kabul edildiği Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
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Kırgızistan, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan şahıstan akılalmaz savunma! - Son Dakika

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