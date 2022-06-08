'Dedik Olabilir' koleksiyonu genç kadınların eğitimine katkı sağlayacak

Elidor, Boyner ile hazırladığı Dedik Olabilir Koleksiyonu'nu satışa çıkararak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Gençlik Bursları Fonu'na genç kadınların eğitimi için katkı sağlıyor. Dedik Olabilir isimli koleksiyona ait parçalar Boyner mağazaları, markanın internet sitesi ve uygulamasından satın alınabiliyor.

Metaverse'deki Elidor Evreni'nde gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan koleksiyon, TOG Gençlik Bursları Fonu yararına satışa çıkıyor. Elidor'un 2021'de genç kadınların hayallerine giden yolda onlara yol arkadaşlığı etmek amacıyla başlattığı Kendi Yolumuzda projesi kapsamındaki yeni iş birliğiyle markanın burs vermekte olduğu üniversite öğrencisi genç kadınların sayısının artırılması hedefleniyor.

Koleksiyon lansmanına Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt da bir video mesajı ile katıldı. Müzisyen Nova Norda'nın yeni parçası "Güm Güm" için koleksiyona özel çektiği klibi ve yeni albümü "Paralel Evrende Dünya Tarihi"nden şarkılar eşliğinde tanıtılan koleksiyon, Ebrar Karakurt'un rol aldığı "Dedim Olabilir" kampanyasından ilham alınarak tasarlandı. 19 parçadan oluşan özel koleksiyonda, genç kadınların hayallerine "Dedik Olabilir" diyen umut verici mesaj, sokak stiliyle buluşuyor. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyondaki parçalar Boyner mağazaları, internet sitesi ve uygulama üzerinden satın alınabilecek.

Elidor x Boyner Dedik Olabilir Koleksiyonu'nun tanıtımı, metaverse dünyasında yerini alan Elidor Evreni'nde müzisyen Nova Norda'nın koleksiyona özel çektiği "Güm Güm" klibi ve yeni albümünden seslendirdiği parçalar eşliğinde gerçekleşti.

KOLEKSİYONA ÖZEL HAZIRLANAN HEDİYELİ NFT'LER AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

Elidor Evreni'nde gerçekleşen Elidor x Boyner Dedik Olabilir Koleksiyonu lansmanında, geliri burs fonuna aktarılacak NFT'lere de yer verildi. Lansman günü OpenSea pazar yerinde satışa sunulan ve 10 gün boyunca açık artırmada kalacak eserlerin yeni sahiplerini, Ebrar Karakurt veya Nova Norda'dan imzalı not ile özel koleksiyon kiti gibi sürprizler bekliyor.

NFT'LERDEN OLUŞAN SANAL SERGİ GEZİLEBİLİYOR

10 kadın sanatçının "Dedim Olabilir" hikayeleri, Elidor Evreni'ndeki "#DedikOlabilir" sergisinde buluştu. Yıl boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak lansmana özel düzenlenen bu ilk sergide, genç kadın sanatçılar kendi yaşamlarından ilham alan "Dedim Olabilir" hikayelerini dijital eserlere dönüştürdü. Eserler, Elidor Evreni'nde ağustos ayının sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.

GENÇ KADINLARIN HAYYLERİNE GİDEN YOLDAKİ ENGELLERİ AŞABİLMELERİNE DESTEK SAĞLIYORUZ

Unilever Türkiye Kıdemli Saç Bakım Kategori Müdürü Kerem Diramca lansmanda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de her 10 genç kadından 6'sının "hayallerimle aramda engeller var" demesinden hareketle, 2021 yılında Toplum Gönülleri Vakfı ile Kendi Yolumuzda adında bir projeyle yola çıktık. Projemizde özellikle eğitim alanına odaklanarak genç kadınların hayallerine giden yoldaki engelleri aşabilmeleri konusunda onlara destek sağlıyoruz. Kendi Yolumuzda, zamanın ihtiyaçlarına göre kendini şekillendirmeye devam eden bir proje ve koleksiyon iş birliğimiz de bunun güzel bir örneği. "Dedik Olabilir"e dönüşen güçlü mesajımızı insanların üzerlerinde taşıyacak olması heyecan verici. Daha heyecan verici olan ise bu mesajın eğitim konusunda bir dayanışmaya dönüşmesi. İnsanların desteği, TOG ve Boyner iş birliğiyle, üniversite eğitimlerine destek olduğumuz genç kadınların sayısını hep birlikte artıracağız. Elidor Evreni'nin kapılarını da bu anlamlı proje ile açtığımız için ayrıca çok mutluyuz. Elidor Evreni, gelecekte de yenilikçi ve yaratıcı deneyimlere ev sahipliği yapacak" dedi.

KADINLARIN HAYALLERİNE GİDEN YOLDA ONLARA DESTEK OLABİLMEK ÇOK KIYMETLİ

Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ise "Boyner, DNA'sında iyilik olan, iyiliğin birlikte hareket ederek çoğalacağına, yayılacağına inanan bir marka. "İyiliğin Modası Geçmez" inancıyla projeler geliştirmeye, bizim gibi düşünen markalarla proje fırsatlarını değerlendirmeye odaklanıyoruz. Genç kadınların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Elidor ve TOG ile adım attığımız bu iş birliği de bakış açımızın somut yansımasıdır. Başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan Ebrar'dan ve "Dedim Olabilir" söyleminden aldığımız ilhamla hazırlanan bu koleksiyon bize hepimizin hayallerinin biricik ve değerli olduğunu, kendi yolumuzda ilerlerken yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Tişört, sweatshirt, şort, tayt gibi parçalardan oluşan dinamik koleksiyon bu yılın modası olan renkler ve desenlerden oluşuyor. Güncel moda tarzını yansıtan bu koleksiyon aracılığıyla genç kadınların hayallerine giden yolda onlara destek olabilmek çok kıymetli. Böylesi anlamlı ve yenilikçi bir projenin parçası olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" diye konuştu.

GENÇLERİN GÜCÜNE İNANIYORUZ

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"TOG olarak 20 yıldır gençlerin gücüne inanıyor, onlara alan yaratıyor ve pek çok alanda gençleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Elidor da gençlerin gücüne inanan paydaşlarımızdan biri. 2021 yılında burs fonlarımıza bir yenisini daha ekleyerek Eidor ile "Kendi Yolumuzda" projesini hayata geçirdik ve bu projeyle; genç kadınlara üniversite öğrenimleri boyunca eğitim bursu sağlıyoruz. Kendi Yolumuzda kapsamında Migros ve ÇiçekSepeti gibi farklı paydaşlarla kampanyalara imza attık, teknolojik gelişmeleri birlikte deneyimlemenin heyecanını yaşadık. İlk NFT iş birliğimizi yine Kendi Yolumuzda projesiyle bir araya geldiğimiz Elidor ile yaptık. "Dedim Olabilir" NFT'sinin satışıyla 14 genç kadına daha eğitim bursu sağlayarak toplam bursiyer sayımızı 246'ya çıkardık. Her geçen gün bu sayıları daha da artırmak için çalışıyoruz. Bugün ise Boyner'le yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu şahane koleksiyon ve değerli destekleri için onlara bir kez daha teşekkür ederiz."

KISA SÜREDE DEDİK OLABİLİR NOKTASINA GELDİK

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt lansmanda yaptığı konuşmada, "Dedim Olabilir ile başladık ve kısa sürede Dedik Olabilir noktasına geldik. Elidor şimdi de Boyner ile iş birliği içinde genç kadınların hayallerine destek olacak yeni bir projeye imza atıyor. Bu çalışmanın bir parçası olmak bana harika hissettiriyor. Emeği geçen ve bu tarz çalışmalara desteği olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

GELECEKLERİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞAN KADINLARIN YANINDA OLMAK HARİKA BİR DUYGU

Müzisyen Nova Norda da "Burada genç kadınlar için yapılan anlamlı bir projede sizlerle birlikte olmak çok güzel. Markaların, sivil toplumun, modanın, müziğin ve genel olarak tüm yaratıcı endüstrilerin pozitif değişim yaratmak için iş birliği içinde olması ortaya müthiş bir enerji çıkarıyor. Elidor'un Ebrar ile hazırladığı Dedim Olabilir kampanyasının ilk izlediğimde de çok heyecanlanmıştım. Bugün o hikayenin bir parçası haline gelmek, geleceklerini inşa etmeye çalışan, kendi yollarında ilerlemek için mücadele veren genç kadınların yanında olmak süper bir duygu" ifadelerini kullandı.