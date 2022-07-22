Dedikodu tartışması nedeniyle öfkesinden deliye döndü, komşusunu bıçakladı - Son Dakika
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Dedikodu tartışması nedeniyle öfkesinden deliye döndü, komşusunu bıçakladı

22.07.2022 09:41
Dedikodu tartışması nedeniyle öfkesinden deliye döndü, komşusunu bıçakladı

Tekirdağ'da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı.

Tekirdağ'da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı. Saldırgan, olayı gerçekleştirdiği suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı.

Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedikodu tartışması nedeniyle öfkesinden deliye döndü, komşusunu bıçakladı - Son Dakika

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