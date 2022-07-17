'Dedikodu' tartışmasında ablasını tabancayla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

'Dedikodu' tartışmasında ablasını tabancayla öldürdü

17.07.2022 18:37
'Dedikodu' tartışmasında ablasını tabancayla öldürdü

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde G.Ö. (34), dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı (38) tabancayla vurarak öldürdü.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde G.Ö. (34), dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı (38) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesi Güneş Sokakta meydana geldi. Antalya'da yaşayan G.Ö., ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö., ablası Fadime Öcal ile dedikodusunu yaptığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada G.Ö., belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren G.Ö. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan cinayet zanlısı G.Ö.'nün polise teslim olma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti! Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti! Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dedikodu' tartışmasında ablasını tabancayla öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 18:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: 'Dedikodu' tartışmasında ablasını tabancayla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement