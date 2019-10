Dedikodu yüzünden arkadaşını bıçaklayan sanığa 6 yıl hapis

Kayseri'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada 23 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaralayan 22 yaşındaki sanığa mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet C.(22) ile hem mağdur, hem sanık olan İlker G.(23) ve avukatlar hazır bulundu.



Duruşma savcısı verdiği mütalaada Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 30 Nisan günü meydana gelen olayda iki arkadaş olan Mehmet C. ile İlker G. arasında dedikodu çıkarma yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Mehmet C., kendisine sinkaflı küfürler ettiği iddia ettiği İlker'i kasığından bıçakladı. Yaralanan İlker G. kaçarken, arkasından bıçakla kovalayan Mehmet'i ise bir kişi tuttu, ondan da kurtulan Mehmet, yaralı İlker'in peşinden gitti ama İlker bir iş yerine sığınıp, kapıyı kilitledi. Eylemini tamamlayamayan Mehmet C. polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralı İlker G. ise hastaneye kaldırıldı. Savcı, Mehmet'in haksız tahrik altında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Bir anlık sinirle olduğunu söyleyen tutuklu sanık Mehmet C., pişman olduğunu ve beraatını istedi. Sanık Mehmet'e hakaret ettiği iddiasıyla hem sanık hem de mağdur olan İlker G. ise diyeceği bir şey olmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mehmet C.'ye haksız tahrik altında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine, İlker G.'ye ise 'hakaret' suçundan uzlaşma sonrası şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düşme kararı verdi. - KAYSERİ