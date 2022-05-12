Dedikodu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kızlar saç başa kavga etti - Son Dakika

Dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana gelen olayda özel okul çıkışında "dedikodu" nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti. Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olay sonrasında ise dayak yiyen kızlardan birinin erkek arkadaşı yaşananlara tepki gösterdiği için başka bir grup tarafından linç edilmek istendi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu dağıttı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.