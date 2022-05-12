Dedikodu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kızlar saç başa kavga etti - Son Dakika
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Dedikodu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kızlar saç başa kavga etti

12.05.2022 11:44

Özel okul çıkışında "dedikodu" nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. Kızlar saç başa kavga ederken erkek öğrenciler ise tek bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşanan anlar cep telefonlarına böyle yansıdı.

Dün Esenyurt Bulut Durağı mevkiinde meydana gelen olayda özel okul çıkışında "dedikodu" nedeniyle iki grup öğrenci birbirine girdi. Kız öğrencilerinin kavgasına dahil olan erkek öğrenciler bu anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti. Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olay sonrasında ise dayak yiyen kızlardan birinin erkek arkadaşı yaşananlara tepki gösterdiği için başka bir grup tarafından linç edilmek istendi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu dağıttı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dedikodu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kızlar saç başa kavga etti - Son Dakika


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