Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu.

Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı. Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti - Son Dakika

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