Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

17.07.2022 16:41
Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.?????? - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Kırşehir'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Kırşehir'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement