Dedikoducular Şimdi Yandı

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Yargıtay, kişilik haklarına saldırı suçları sebebiyle verilen manevi tazminatların karar kesinleşmeden icra edilebileceğine hükmetti.

Yargıtay, kişilik haklarına saldırı suçları sebebiyle verilen manevi tazminatların karar kesinleşmeden icra edilebileceğine hükmetti. Yüksek mahkemenin içtihat metni niteliğindeki kararıyla birlikte 'iftira atmak, dedikodu yapmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret' gibi suçlara verilen tazminatın tahsili için temyiz süreci beklenmeyecek.



Mahkemeye başvuran H.G., S.G. ve S.G., kişilik haklarına saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi hakkında tazminat talebinde bulundu. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdur aileye manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Davacı aile bireyleri, tazminatın tahsili için icraya başvurdu. Davalı kararın kesinleşmediğini temyiz aşamasında olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan icra takibinin iptali talebiyle 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, kararın kesinleşmediği için davanın kabulüne karar verdi. Karar, davacılar tarafından temyiz edilince Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Daire, 'içtihat metni' niteliğindeki kararla, 'kişilik haklarına saldırı'ya ilişkin verilen manevi tazminatın kararın kesinleşmeden tahsil edilebileceğine hükmetti.



Kararda, "Somut olay; kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat alacağına ilişkindir. Tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında ve bunlara ilişkin sicil ve kayıtlarda bir değişiklik oluşturmamaktadır. Sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkilemektedir. Bu itibarla ilam, sayılan hususlar arasında olmadığından takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde verilen hüküm tesisi isabetsizdir. Karar oy birliği ile bozulmuştur. Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir" denildi. - BURSA

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