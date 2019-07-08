Deep Purple’in basçısı ve solisti Glenn Hughes, Zorlu PSM’de
1 saat önce
Zorlu PSM'nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes, "After Work Party", TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi'de film gösterimleri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07
Zorlu PSM'nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes
, "After Work Party", TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi'de film gösterimleri bulunuyor.
İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum
Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!
Anzer balının kilogramı bin lira oldu, sipariş yağıyor
Motorine "dolar" indirimi geliyor