Son Dakika Haberleri: Deep Purple’in basçısı ve solisti Glenn Hughes, Zorlu PSM’de
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Deep Purple’in basçısı ve solisti Glenn Hughes, Zorlu PSM’de

1 saat önce

Zorlu PSM'nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes, "After Work Party", TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi'de film gösterimleri bulunuyor.

Deep Purple’in basçısı ve solisti Glenn Hughes, Zorlu PSM’de, System.String[]
Zorlu PSM'nin bu haftaki etkinlikleri arasında Glenn Hughes, "After Work Party", TesseracT, Leprous konserleri ve Amfi'de film gösterimleri bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07 
Glenn Hughes, Ekonomi
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