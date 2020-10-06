"Deep water solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1) - Son Dakika

"Deep water solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1)

Antalya'nın Akdeniz'deki en uç noktası Gelidonya Burnu'na 7 kilometre uzaklıktaki Suluada, deep water solo sporunun son yıllardaki yeni adresi haline geldi.

Antalya'nın Akdeniz'deki en uç noktası Gelidonya Burnu'na 7 kilometre uzaklıktaki Suluada, deep water solo sporunun son yıllardaki yeni adresi haline geldi.

Suluada, denizden yükselen kayalıklara, ekipmansız sadece tırmanış ayakkabısı ile çıkılan ve sonrasında denize atlama şeklinde yapılan "deep water solo" sporuna doğal bir ortam sağlıyor.

Bölgede 20 yıldır dalış, tırmanış ve kayak rehberliği yapan eğitmen Metin Yılmaz, Adrasan'da popüler bir yer olan Suluada'nın oldukça temiz bir denize sahip olduğunu söyledi.

Bu özelliği nedeniyle Suluada'nın serbest dalışa uygun olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu noktada serbest tırmanış yapıp düşmeyi planlıyoruz, buna 'deep water solo' diyoruz. Tam olarak Türkçe'ye çevirmesi çok zor. Malzemesiz, tırmanış ayakkabısıyla yapılan bir spor. Bazen de yanımızda havlu veya elimizi kurulayacak bir malzeme alıyoruz." dedi.

Suluada dışında deep water solo sporunu yaptıkları başka bir bölgenin daha olduğunu aktaran Yılmaz, "Burası üst seviye tırmanıcılar için oldukça güzel bir yer. Antalya tırmanış rehberi diye bir kitabımız var. O kitapta da bu bölgeyi tanıtıyoruz. Bu bölgede her seviyede tırmanış öyle zevkli ki dalış, tırmanış ve serbest dalış yapılabiliyor. Sadece deep water solo için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler var. Şu ana Northface ve Redbull ekiplerinin dünyaca ünlü tırmanıcıları Suluada'ya geldi." şeklinde konuştu.

Ünlü sporcuların tırmandığı yerlere herkesin tırmanamayacağını ifade eden Yılmaz, "Bu yüzden biz de yeni yerler keşfettik. Daha düşük seviye tırmanıcılar için yeni başlayan ve ara seviyelerin tırmanacağı yerler buluyoruz. Suluada da bu noktalardan biri." dedi.

"Doğanın içinde doğayı bozmadan sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz"

Kadir'in Ağaç Evleri'nin işletmecisi Kadir Kaya da 35 yıl önce Olimpos bölgesine gelerek, doğanın içinde, doğal şekilde yaşamaya başladığını ve buradaki tarihi dokuyu bozmadan bölgeyi de koruduklarını anlattı.

Kadir Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğanın içinde, doğayı bozmadan sportif faaliyetler için kurduğum bir ekibim var. Bu konuda Türkiye'de alanında en başarılı sporcularla iş birliği içindeyiz ve eğitimler yapıyoruz. Kaya tırmanışı olarak dünyada ilk sıralardayız. Avrupa'nın burada en büyük tırmanış rotasını açarak, Fransızların, dünyaca ünlü doğa sporları mağazasıyla deep water solo organizasyonu yaptık ve en ünlü sporcularla buluştuk. Bölge hem deniz hem dağ hem de doğa olarak güzel. Suluada bölgenin en güzel dünyaca ünlü denizlerinden biri konumunda. Suluada'da deep water solo için uygun kaya yapıları var. Suluada'daki mağaraların görüntüsü masmavi. Denizin altında mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor."

Dünyadan birçok sporcunun deep water solo yapmak için Suluada'ya geldiğinin altını çizen Kaya, "Buraya gelen sporcular sayesinde konaklama, hizmet, ulaşım sektörü ve eğitmenler de kazanç sağlıyorlar. Bu konular için çalışmamız gerek. Bölge çok avantajlı, kışın kar yok. Avrupa kışın soğuk ve karlı. Biz bu avantajı ve hizmeti satacağız." şeklinde konuştu.

Deep water solo için yeni rota: Suluada

Kadir Kaya, deep water solo sporunun Türkiye'de son 10 yıl içinde popüler hale geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemize bu sporu yapan birçok sporcu Suluada'ya geliyor. Sporcularla iş birliği yaptık. Bu bölgenin ve suyun bu spora uygun olduğunu bildiğimiz için yatırım yaptık. Gelen konuklara ev sahipliği yaparak da bu sporun önünü açtık. Deep water solo için Suluada yeni bir rota diyebiliriz. Daha İngiltere'den gelen bir grubum oldu. Onlarla burada bir tırmanış ve atlayış gerçekleştirdik. Yarasalı mağara dediğimiz bölgeye eskiden daha çok gidiyorduk. Bu deneyimlerden sonra bu noktaya artık daha çok gidileceğini düşünüyorum."

Deep water solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1)
Deep water solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1)
Deep water solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1)
Deep water solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1)
Deep water solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1)

Kadir Kaya, Adrasan, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Deep water solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada (1) - Son Dakika

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