Deepfake ile Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı! - Son Dakika
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Deepfake ile Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı!

09.10.2022 22:22
Deepfake ile Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı!

Deepfake teknolojisini kullanarak Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yalnızca cephede devam etmiyor. Aynı zamanda ülkelerin istihbarat servisleri ve buraya bağlı ajanlar ile 3. taraf bilgisayar korsanları da kritik rol oynuyor. Bunun en büyük örneklerinden biri bugün deşifre oldu. İddiaya göre deepfake teknolojisi ile Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı.

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Geçtiğimiz dönemde deepfake yönteminin birçok olumlu ve olumsuz yanıyla karşılaştık. Fakat genellikle dolandırıcılık için kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Örneğin YouTube veya farklı bir platformda dünyanın en zengin insanı Elon Musk ya da Binance kurucusu Changpeng Zhao'yu görüyoruz.

Deepfake ile Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı!

Bu tip ünlülerin kılığına deepfake ile giren dolandırıcılar bir kampanya yaptıkları söyleyerek izleyen kişilerden kripto para cüzdanlarına Bitcoin veya Ethereum göndermesini istiyor. Karşılığında ise 2 katını vereceklerini söylüyorlar. Tabii kanlı canlı bir şekilde Musk'ı gören insanlar da bu tuzağa düşüyor.

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Fakat bugün karşımıza çıkan durum çok daha ilginç. Aşağıda paylaştığımız videoya göre Rus istihbarat servisinin ajanları, deepfake yöntemini kullanarak Ukrayna Başbakanı Denis Şhimal kılığına girmeyi başarıyor.

Daha sonra ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalışıyorlar. Fakat Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (GUR) tarafından kendilerine yönetilen gizli-şifreli sorulara doğru yanıtları veremedikleri için kimlikleri ifşa oluyor.

Aşağıda paylaştığımız videonun 53. saniyesinden sonra gerçekleşen olayı görebilirsiniz.

Deepfake nedir ve nasıl çalışıyor?

Deepfake, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerinin bir araya gelmesiyle türemiş bir kelimedir. Yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem sayesinde bir kişinin fotoğrafları veya videoları kullanarak yüz haritası- yapay sinir ağları- çıkarılarak başka birinin dijitale aktarılan yüz haritasıyla değiştirilmesiyle oluşturuluyor.

Gerçekliğini çıplak gözle ayırt etmesi oldukça zor olan bu yöntemin benzerlerini geçtiğimiz dönemde sinema sektöründe gördük. Örneğin Paul Walker öldükten sonra onun rolünü kardeşi oynadı. Fakat filmi izlediğimiz zaman karşımıza Paul Waker'ı görüyoruz.

Aşağıda paylaştığımız videoda deepfake yöntemiyle Tom Cruise'u canlandıran birini görüyorsunuz.

Deepfake kullanmak suç mu?

Eğer kişinin rızası yoksa veya rızası olarak kopyalanan yapay sinir haritası izinsiz şekilde suç işleme amacıyla kullanılmış ise kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde elde edilmesi ve sahte içerikli videoların yayımlanması nedeniyle TCK m.226 ve de m.135 kapsamında suçtur.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Haluk Bayraktar, Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Deepfake ile Ukrayna Başbakanı kılığına giren Rus ajanlar Haluk Bayraktar ile görüşmeye çalıştı! - Son Dakika

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