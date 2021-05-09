"Deepfake" uygulamalarına karşı sosyal medyada dikkatli olunması uyarısı - Son Dakika

"Deepfake" uygulamalarına karşı sosyal medyada dikkatli olunması uyarısı

09.05.2021 10:59

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, deepfake (derin sahtelik) videolarla sanal zorbalıkla karşılaşmamak için sosyal medyaya fotoğraf ve video yüklerken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Kamer, AA muhabirine, yapay zeka ve makine öğrenmesinin dünyada son dönemde oldukça popüler teknolojiler haline geldiğini söyledi.

Yapay zekanın çok çeşitli uygulamaları olduğuna işaret eden Kamer, "Uygulamalardan bir bölümü artık tehlike olarak nitelendirilebilir. Tehlike olarak nitelendirilen uygulamalardan biri 'deepfake." dedi.

Uygulama kullanılarak sahte videolar hazırlanabildiğinin altını çizen Kamer, insan yüzünün değiştirilip fotoğraf ve videolar hazırlanabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Deepfake, iki teknoloji sayesinde çalışıyor. İlki yapay zeka teknoloji, ikincisi makine öğrenmesi denilen sistem. Bir insanla ilgili video oluşturmak istiyorsanız, gerçekçi olabilmesi için elinizde 5 bin görüntü olması gerekiyor. Özellikle yapay zeka teknolojisi ve makine öğrenmesi ile hazırlanan videoların gerçeklikten ayrılması zor. Ne kadar çok fotoğraf kullanırsanız o kadar gerçekçi oluyor. 2017 yılından beri kullanılmaya başlanan bir uygulama. Beraberinde siber güvenlikle ilgili problemleri açığa çıkarıyor.

İnternet ortamına sızdırılan videolar görüntü sahiplerinin itibarsızlaştırılmasına veya iş yeriyle ilgili bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Uygulama nedeniyle dolandırıcılıklar, sahte kanıtlar, hileli rekabetler ortaya çıkabilir. Bu tür uygulamalar maalesef giderek artıyor."

Kamer, geçmişte Fransız bir bakanın videoları kullanılarak iş adamının dolandırıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deepfake ile ilgili verilecek en çarpıcı örneklerden biri, İsrailli 3 siber korsanın bir iş adamını dolandırması ile karşımıza çıkıyor. Fransız bakanın görüntülerinin sosyal medya veya internet ortamında fazla olmasından yararlanan korsanlar, birçok farklı açıdan görüntüleri elde edip bakanın videosunu oluşturuyor. İş adamını bakan kılığında kandırarak oldukça yüklü bir para elde etmişler."

Sanal dünyada sahte video sayısının hızla arttığını vurgulayan Kamer, "2019 yılı verilerine göre 15 bin deepfake video olduğu görülüyor. Bu rakam az gibi görülse de aslında az değil. Uygulamaları kullanmak o kadar kolay değil ama yapay zeka ve öğrenme teknolojisinin gelişmesiyle kolaylaşmaya başladı. Deepfake video sayısı günümüzde 20 binleri geçti." diye konuştu.

Sosyal medyada sık sık fotoğraf ve video paylaşanlara uyarıda bulunan Kamer, "Günden güne fotoğraf paylaşma sayımız artıyor. Yapay zeka teknolojileri ve deepfake uygulamasıyla siber zorbalıkla karşılaşmak istemiyorsanız, fotoğraflarınızı paylaşırken iki kez düşünün." dedi.

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yapay Zeka, İnternet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Deepfake' uygulamalarına karşı sosyal medyada dikkatli olunması uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 ay önce 800 liraya satılan eriğin kilosu 20 liraya düştü 2 ay önce 800 liraya satılan eriğin kilosu 20 liraya düştü Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz         
10:53
Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı         
10:14
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı         
00:45
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye         
00:25
Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum         
21:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 11:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Deepfake" uygulamalarına karşı sosyal medyada dikkatli olunması uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement