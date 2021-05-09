"Deepfake" uygulamalarına karşı sosyal medyada dikkatli olunması uyarısı - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, deepfake (derin sahtelik) videolarla sanal zorbalıkla karşılaşmamak için sosyal medyaya fotoğraf ve video yüklerken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Kamer, AA muhabirine, yapay zeka ve makine öğrenmesinin dünyada son dönemde oldukça popüler teknolojiler haline geldiğini söyledi.

Yapay zekanın çok çeşitli uygulamaları olduğuna işaret eden Kamer, "Uygulamalardan bir bölümü artık tehlike olarak nitelendirilebilir. Tehlike olarak nitelendirilen uygulamalardan biri 'deepfake." dedi.

Uygulama kullanılarak sahte videolar hazırlanabildiğinin altını çizen Kamer, insan yüzünün değiştirilip fotoğraf ve videolar hazırlanabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Deepfake, iki teknoloji sayesinde çalışıyor. İlki yapay zeka teknoloji, ikincisi makine öğrenmesi denilen sistem. Bir insanla ilgili video oluşturmak istiyorsanız, gerçekçi olabilmesi için elinizde 5 bin görüntü olması gerekiyor. Özellikle yapay zeka teknolojisi ve makine öğrenmesi ile hazırlanan videoların gerçeklikten ayrılması zor. Ne kadar çok fotoğraf kullanırsanız o kadar gerçekçi oluyor. 2017 yılından beri kullanılmaya başlanan bir uygulama. Beraberinde siber güvenlikle ilgili problemleri açığa çıkarıyor.

İnternet ortamına sızdırılan videolar görüntü sahiplerinin itibarsızlaştırılmasına veya iş yeriyle ilgili bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Uygulama nedeniyle dolandırıcılıklar, sahte kanıtlar, hileli rekabetler ortaya çıkabilir. Bu tür uygulamalar maalesef giderek artıyor."

Kamer, geçmişte Fransız bir bakanın videoları kullanılarak iş adamının dolandırıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deepfake ile ilgili verilecek en çarpıcı örneklerden biri, İsrailli 3 siber korsanın bir iş adamını dolandırması ile karşımıza çıkıyor. Fransız bakanın görüntülerinin sosyal medya veya internet ortamında fazla olmasından yararlanan korsanlar, birçok farklı açıdan görüntüleri elde edip bakanın videosunu oluşturuyor. İş adamını bakan kılığında kandırarak oldukça yüklü bir para elde etmişler."

Sanal dünyada sahte video sayısının hızla arttığını vurgulayan Kamer, "2019 yılı verilerine göre 15 bin deepfake video olduğu görülüyor. Bu rakam az gibi görülse de aslında az değil. Uygulamaları kullanmak o kadar kolay değil ama yapay zeka ve öğrenme teknolojisinin gelişmesiyle kolaylaşmaya başladı. Deepfake video sayısı günümüzde 20 binleri geçti." diye konuştu.

Sosyal medyada sık sık fotoğraf ve video paylaşanlara uyarıda bulunan Kamer, "Günden güne fotoğraf paylaşma sayımız artıyor. Yapay zeka teknolojileri ve deepfake uygulamasıyla siber zorbalıkla karşılaşmak istemiyorsanız, fotoğraflarınızı paylaşırken iki kez düşünün." dedi.