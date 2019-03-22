Son Dakika Haberleri: Defacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu Beğeniye Sundu

Defacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu Beğeniye Sundu

18 dakika önce

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu beğeniye sundu.

Defacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu Beğeniye Sundu, System.String[]
Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. Kolaeksiyonda sarı, krem, kahverengi ve yeşilin ağırlıkta olduğu gözlendi.

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu'nu modellerini modaseverlerin beğenisine sundu. Yapılan bilgilendirmede; smart casual parçalarla her mekanda şıklığı yakalamayı başaran koleksiyon ilkbahar yaz mevsiminin enerjisini yansıtacak. Sarı, krem, kahverengi ve yeşilin ağırlıkta olduğu tasarımlar, stilin başlıca parçaları arasında yerini alacak. Her mevsimin değişmez parçası olan jean de ceketlerden elbiselere, pantolonlardan gömleklere kadar her yerde kendisini gösterecek.

Koleksiyonda şıklığın tamamlayıcısı ayakkabı ve çantalarda da hem klasik hem de spor birçok alternatif bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Ekonomi
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