DeFacto akıllı mağaza konseptiyle dünyada büyüyecek

DeFacto, dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarlarından MAPIC'te dijitalleşme ve farklı müşteri deneyimi sağlamaya yönelik teknoloji yatırımlarıyla dikkat çekti. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle İstanbul ilk akıllı mağazasını hizmete açan şirket, Türkiye'de geliştirdiği DeFacto Akıllı Mağaza konseptiyle dünyada büyümeyi planlıyor.



Hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, yurtdışı büyüme ve yeni pazarlara açılma planları doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. 30 ülkedeki 500'den fazla mağazasıyla ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto, 12-15 Kasım tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MAPIC (The International Retail Property Market) etkinliğine katıldı.



"Avrupa pararına yoğunlaşacağız"



DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, konuya ilişkin olarak MAPIC'te yaptığı açıklamada, "Burada yeni lokasyon kiralamanın yanı sıra daha önce ziyaret etmediğiniz ülke ve projeleri görme fırsatına eriştik. Yeni şirketlerle tanışma ve çalıştığımız şirketlerle ise daha fazla ilişki geliştirdik. Bu sene Avrupa pazarındaki ülke ve projeleri yakından takip edeceğiz. Sadece fiziksel mağazalar için değil turist potansiyeli yüksek Avrupa şehirlerinde flagship mağazalar açarak online kanalda genişleme yapmak istiyoruz. Örnek olarak Londra'da Oxford Caddesi üzerinde örnek bir mağaza açmak istiyoruz" dedi.



Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılında hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyümeye devam edeceğiz. Bu büyüme hedeflerimizi organik ve inorganik yollarla gerçekleştirmek istiyoruz. Yeri geldiğinde inorganik büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Genç bir markayız ve daha çok büyüme potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz. DeFacto olarak kadar yatırım yaptığımız bölgeler Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Balkanlar ve Pasifik (Malezya) oldu. Önümüzdeki dönemde Avrupa pazarına yoğunlaşmaya başlayacağız. Geçen sene Romanya pazarına girdik ve bu sene Bulgaristan ve Hırvatistan pazarına fiziksel mağazalarla giriş yapacağız. Tüm pazarlara artık sadece offline mağazalar olarak değil hem online hem offline olarak bakıyoruz. Bununla beraber yeni geliştirdiğimiz bir format olan E-store var. Offline ile online mağazacılığı tek bir platformda topluyor. Müşteriler fiziksel mağaza deneyimi yaşarken online alışveriş yapıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde bu yeni kanalımızla da genişleme faaliyetlerine devam edeceğiz."



"Dijital dönüşüme liderlik etmek istiyoruz"



E-ticaretin çok büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen Ersoy, "Bu yönde bu yönde ciddi yatırımlarımız var. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle Eylül ayında İstanbul'da ilk akıllı mağazamızı hizmete açtık. Böylece Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimiz dünyanın en akıllı moda mağazasında robotlar ve akıllı aynalar sayesinde hızlı, kolay ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşıyor. DeFacto Akıllı Mağaza'da tüm alışveriş süreci tamamen dijital altyapı ile sağlanıyor. Dijital nesillerin tercihlerine uygun online ve offline kanalların birbirine entegre olduğu bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. Türkiye'de geliştirdiğimiz DeFacto Akıllı Mağaza konseptiyle dünya genelinde mağazalar açmak istiyoruz. Böylece hem mağazalarımızın dijital dönüşümünü sağlamış olacağız, hem de yeni teknolojileri test etme imkanı bulacağız. Bu sayede büyük bir dijital ekosistem oluşturmuş olacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada perakende mağazacılığı alanında dijital dönüşüme liderlik etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL